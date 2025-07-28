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Audi зафиксировала падение прибыли за полугодие на 37,5%

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Прибыль Audi после налогообложения в первом полугодии упала на 37,5% до 1,3 миллиарда евро, что является третьим подряд годовым падением. Компания снизила прогноз оборота на текущий год до 65-70 миллиардов евро, ожидая значительно более низкой рентабельности продаж.

Audi зафиксировала падение прибыли за полугодие на 37,5%

Прибыль немецкого автопроизводителя Audi резко упала на 37,5% в первом полугодии, сообщила компания в понедельник, ссылаясь на новые пошлины США, расходы на реструктуризацию и проблемы бизнеса в Китае, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Прибыль после налогообложения составила 1,3 миллиарда евро (1,5 миллиарда долларов) за первые шесть месяцев года, сообщила компания, входящая в состав Volkswagen Group, объявив о третьем подряд падении прибыли в годовом исчислении.

Еще в 2022 году мюнхенский автопроизводитель, в который также входят бренды Bentley, Lamborghini и Ducati, сообщил о прибыли в 4,4 миллиарда евро за первое полугодие.

Audi также снизил свой прогноз на текущий год, ожидается, что оборот сократится на 2,5 миллиарда евро до 65-70 миллиардов евро. Тем временем компания также ожидает значительно более низкой рентабельности продаж.

Однако, последний прогноз еще не учитывает торговое соглашение, заключенное между ЕС и США днем ранее, которое предусматривает базовую ставку в 15% на импорт из блока.

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Audi заявила, что сейчас оценивает ожидаемые последствия соглашения, а финансовый директор Юрген Риттерсбергер отметил, что детали соглашения еще не раскрыты.

Однако, в принципе, автопроизводитель приветствует соглашение, сказал он, поскольку оно позволяет компании планировать наперед.

По словам Риттерсберга, только повышение пошлин США, введенных в апреле, обременило Audi примерно 600 миллионов евро за первую половину года.

В отличие от своего конкурента BMW, Audi не имеет собственного завода в США и не перекладывала дополнительные расходы, понесенные из-за пошлин, на своих клиентов в США.

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Риттерсбергер еще не сказал, как Audi будет действовать дальше, но отметил, что компания попытается найти правильный компромисс между ценой и объемом.

Еще одной причиной текущего спада является стоимость реструктуризации компании, сказал финансовый директор.

В начале этого года Audi объявила, что к 2029 году сократит 7500 рабочих мест в Германии и уже предусмотрела соответствующие резервы. Эти резервы обременили результаты первого полугодия на 600 миллионов евро, хотя уже были начальные положительные эффекты от того, что автопроизводитель называет своим будущим соглашением, которое компенсировало половину этого бремени.

Текущие цифры показали, "насколько необходима начатая трансформация", подчеркнул Риттерсбергер, добавив, что Audi должна "продолжать работать на полной мощности".

В среднесрочной перспективе Audi стремится экономить более 1 миллиарда евро в год, сказал он.

Дополнение

До публикации цифр уже стало очевидно, что результаты могли резко упасть после того, как продажи сократились в первом полугодии, особенно в Китае, но также и в США. Оба рынка сейчас являются сложными для многих производителей автомобилей. В Китае продолжает бушевать жесткая ценовая конкуренция, особенно в секторе электромобилей, где Audi возлагает надежды на будущие новые модели, отмечает издание.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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