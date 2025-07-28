Audi зафіксувала падіння прибутку за півріччя на 37,5%

Прибуток німецького автовиробника Audi різко впав на 37,5% у першому півріччі, повідомила компанія в понеділок, посилаючись на нові мита США, витрати на реструктуризацію та проблеми бізнесу в Китаї, пише УНН з посиланням на dpa.

Деталі

Прибуток після оподаткування становив 1,3 мільярда євро (1,5 мільярда доларів) за перші шість місяців року, повідомила компанія, яка входить до складу Volkswagen Group, оголосивши про третє поспіль падіння прибутку в річному обчисленні.

Ще у 2022 році мюнхенський автовиробник, до якого також входять бренди Bentley, Lamborghini та Ducati, повідомив про прибуток у 4,4 мільярда євро за перше півріччя.

Audi також знизив свій прогноз на поточний рік, очікується, що оборот скоротиться на 2,5 мільярда євро до 65-70 мільярдів євро. Тим часом компанія також очікує значно нижчої рентабельності продажів.

Однак, останній прогноз ще не враховує торговельну угоду, укладену між ЄС та США днем раніше, яка передбачає базову ставку у 15% на імпорт з блоку.

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Audi заявила, що наразі оцінює очікувані наслідки угоди, а фінансовий директор Юрген Ріттерсбергер зазначив, що деталі угоди ще не розкриті.

Однак, в принципі, автовиробник вітає угоду, сказав він, оскільки вона дозволяє компанії планувати наперед.

За словами Ріттерсбера, лише підвищення мит США, запроваджених у квітні, обтяжило Audi приблизно 600 мільйонів євро за першу половину року.

На відміну від свого конкурента BMW, Audi не має власного заводу в США та не перекладала додаткові витрати, понесені через мита, на своїх клієнтів у США.

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Ріттерсбергер ще не сказав, як Audi діятиме далі, але зазначив, що компанія спробує знайти правильний компроміс між ціною та обсягом.

Ще однією причиною поточного спаду є вартість реструктуризації компанії, сказав фінансовий директор.

На початку цього року Audi оголосила, що до 2029 року скоротить 7500 робочих місць у Німеччині та вже передбачила відповідні резерви. Ці резерви обтяжили результати першого півріччя на 600 мільйонів євро, хоча вже були початкові позитивні ефекти від того, що автовиробник називає своєю майбутньою угодою, яка компенсувала половину цього тягаря.

Поточні цифри показали, "наскільки необхідна розпочата трансформація", наголосив Ріттерсбергер, додавши, що Audi повинна "продовжувати працювати на повній потужності".

У середньостроковій перспективі Audi прагне заощаджувати понад 1 мільярд євро на рік, сказав він.

Доповнення

До публікації цифр вже стало очевидно, що результати могли різко впасти після того, як продажі скоротилися в першому півріччі, особливо в Китаї, але також і в США.Обидва ринки зараз є складними для багатьох виробників автомобілів. У Китаї продовжує вирувати жорстка цінова конкуренція, особливо в секторі електромобілів, де Audi покладає надії на майбутні нові моделі, зазначає видання.

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