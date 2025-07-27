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Financial Times
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"Найбільша з усіх, які взагалі укладалися": США та ЄС уклали торговельну угоду

Київ • УНН

 • 1152 перегляди

США та ЄС уклали масштабну торговельну угоду, за якою ЄС придбає енергоносіїв на $750 млрд та інвестує в США на $600 млрд. ЄС також відкриє свої країни для торгівлі за нульовим тарифом, включаючи військову техніку.

"Найбільша з усіх, які взагалі укладалися": США та ЄС уклали торговельну угоду

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз у хвалили масштабну торговельну угоду. Про це під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, згідно з домовленістю, США опускають мита для ЄС із 40 до 15%, при цьому Євросоюз запроваджує аналогічні мита 15%. При цьому ЄС погодився придбати у США енергоносіїв на суму 750 мільярдів доларів.

Вони погодяться інвестувати в Сполучені Штати на 600 мільярдів доларів більше, ніж вони вже інвестують. Отже, вони інвестують велику суму грошей. Ви знаєте, яка це сума. Вона дуже значна

- сказав глава Білого дому.

На все воля Трампа: Bloomberg - про майбутнє торговельної угоди між ЄС та США27.07.25, 05:34 • 9038 переглядiв

Він також розповів, що ЄС погодився відкрити свої країни для торгівлі за нульовим тарифом. Це, зокрема, стосується військової техніки.

Ми не знаємо, яка це кількість, але це хороша новина, адже ми виробляємо найкращу військову техніку у світі. ... Ми домовляємося, що прямий тариф на автомобілі та все інше буде прямим тарифом у розмірі 15 відсотків

- сказав Трамп.

Він резюмував, що на його думку, це найбільша угода, яку коли-небудь укладали США.

"Торгова угода зі США принесе стабільність", - заявила у свою чергу Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що шанси укласти торговельну угоду з Європейським Союзом становлять "50 на 50, можливо, навіть менше". Він зазначив, що для домовленості Європі доведеться знизити свої тарифи.

Трамп і фон дер Ляєн зустрінуться для потенційної угоди щодо мит, але ЄС побоюється modus operandi президента США - Politico26.07.25, 09:45 • 2950 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
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