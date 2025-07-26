Трамп і фон дер Ляєн зустрінуться для потенційної угоди щодо мит, але ЄС побоюється modus operandi президента США - Politico

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн летить до Шотландії, щоб у неділю зустрітися безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом, що свідчить про те, що торговельна угода з найбільшим торговельним партнером Америки вже близько, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Але європейські дипломати, пише видання, не розраховують на угоду, доки вона не буде офіційно укладена, після того, як раніше їх обпекла схильність Трампа до скасувань в останню хвилину.

Це тому, що modus operandi (метод роботи) президента США щодо торговельних угод зрозумілий: він хоче мати справу віч-на-віч з іноземними лідерами, застосовуючи маневр на найвищому рівні, щоб спробувати домогтися остаточних поступок, вказує видання. Це, як зауважується, не так добре працює з ЄС, блоком з 27 країн, який ухвалює рішення буквально комітетом.

Це фундаментальне питання перетворило переговори між ЄС та адміністрацією Трампа на низку зупинок і початків, на тлі того, як переговорники ретельно складають компроміси, які потім провалюються, коли їх представляють Трампу чи європейським країнам. І саме тому, навіть коли зустріч фон дер Ляєн і Трампа вселяє надію на досягнення угоди, щоб уникнути жорсткого підвищення мит США 1 серпня, вони на це не розраховують, пише видання.

"Нічого не погоджено, поки не погоджено все", - сказав один дипломат ЄС. "Гадаю, всі досить напружені", - сказав інший.

Сам Трамп підкреслив невизначеність у п'ятницю після приземлення в Шотландії для того, що спочатку було заявлено як відпочинок на вихідних для гри в гольф. "Я зустрінуся з ЄС у неділю, і ми працюватимемо над угодою. ... Урсула буде тут. Дуже шанована жінка. Тож ми з нетерпінням чекаємо на це. Це буде добре", - сказав він журналістам, додавши: "Я думаю, що у нас є хороші шанси 50 на 50. Це багато".

Трамп заявив, що шанси укласти торговельну угоду між США та Євросоюзом "50 на 50"

На запитання про те, які питання все ще обговорюються, він відповів: "Я не хочу говорити вам, які є камені спотикання. Але камені спотикання стосуються, можливо, 20 різних речей. Ви ж не хочете слухати їх усі".

"Так, з ЄС все складно, - сказав чиновник, якому було надано анонімність, щоб описати думки президента США з цього питання. - Але якби деякі з цих країн мали можливість укласти з нами угоду самостійно, вони б скористалися цією можливістю".

Це правда, що, як неодноразово зазначав міністр фінансів Скотт Бессент, ЄС "має проблему колективних дій", на тлі того, як провідні економіки, такі як Німеччина та Франція, висувають різні пріоритети та стратегії переговорів.

Німеччина та Франція об'єднують ЄС проти тарифів США - Financial Times

Консервативний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц активно лобіював угоду, яка б певним чином полегшила ситуацію в потужній автомобільній промисловості країни, тоді як президент Франції Еммануель Макрон очолив заклики до жорсткого діалогу з Трампом, підтримавши відповідні мита та закликавши активувати так звану "торговельну базуку" ЄС - Інструмент боротьби з примусом - універсальну зброю, якій для удару у відповідь по США знадобиться лише підтримка кваліфікованої більшості.

Але Мерц і Макрон зустрілися в Берліні в середу та пообіцяли представити єдиний фронт з торговельних питань під час серії зустрічей, спрямованих на зміцнення нестабільних франко-німецьких відносин. А країни ЄС у четвер схвалили плани щодо запровадження мит на товари зі США вартістю приблизно 109 мільярдів доларів, якщо угода не буде укладена, а США посилять свої обов'язки.

Країни ЄС підтримали запровадження 30% мит на товари з США у разі провалу переговорів з Трампом

Видання вказує, що на цьому етапі ще більш проблематичною є схильність Трампа додавати власний погляд в останню хвилину до торговельних угод, які його переговірники узгоджували місяцями, іноді до такої міри, що він повертав країни за стіл переговорів. З кожною з попередніх угод, яких адміністрація досягла цього літа, Трамп проводив остаточну розмову з лідером країни, використовуючи можливість вимагати додаткових поступок або змінювати ключові умови на користь свого уряду, пише видання.

Це може не спрацювати з фон дер Ляєн, яка діє від імені членів блоку і не має права приймати зміни в останню хвилину, зауважує видання.

"Я можу очікувати, що Комісія матиме певну свободу дій, - сказав Деніел Маллані, колишній помічник торгового представника США, який вів переговори з Європою. - Але так, якщо в останню хвилину з'явиться щось, що виходить за межі того, що було обговорено з державами-членами, це може бути складно".

ЄС зараз згуртовується навколо угоди, яка передбачає застосування 15-відсоткового мита на товари з країн-членів ЄС - вище за нинішню 10-відсоткову ставку, яку Трамп запровадив для всіх країн на початку квітня, але вдвічі меншу за 30-відсоткову ставку, якою президент США погрожував у листі від 12 липня.

ЄС та США на шляху до угоди щодо мит у 15% - Reuters

За словами чотирьох дипломатів, угода значною мірою відображатиме угоду, яку США уклали з Японією на початку цього тижня. Мито на автомобілі та автозапчастини також буде знижено з 25-відсоткового мита, встановленого Трампом на весь імпорт автомобілів у травні, до 15 відсотків. Інші сектори, які постраждали від мит США, такі як сталь та алюміній, все ще обговорюються.

За словами одного чиновника ЄС, 50-відсоткове мито, яке Трамп запровадив на сталь та алюміній, залишається ключовим каменем спотикання, як і інші галузеві мита, які Білий дім погрожує ввести такі галузі, як фармацевтика, напівпровідники та аерокосмічна промисловість. "Існує повна невизначеність щодо цього, що ми можемо з цього отримати", - сказав чиновник.

У п'ятницю Трамп применшив шанси на зниження своїх мит на сталь, заявивши, що в нього немає багато простору для маневру, щоб запропонувати більш щедрі умови, тому що "якщо я роблю це для одного, я маю зробити це для всіх".

Трамп заявив, що США можуть не досягти торговельної угоди з Канадою, а просто залишити мита