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Країни ЄС підтримали запровадження 30% мит на товари з США у разі провалу переговорів з Трампом

Київ • УНН

 • 690 перегляди

Європейська комісія отримала підтримку країн-членів ЄС щодо запровадження 30% мит на товари зі США, якщо не буде досягнуто торговельної угоди. Мита можуть торкнутися товарів на 93 мільярди євро, але їхнє введення призупинено до 7 серпня для переговорів.

Країни ЄС підтримали запровадження 30% мит на товари з США у разі провалу переговорів з Трампом

Європейська комісія отримала широку підтримку країн-членів ЄС щодо запровадження 30% мит на товари зі Сполучених Штатів, якщо не буде досягнуто торговельної угоди з адміністрацією очільника Білого дому Дональда Трампа. Про це пише Politico з посиланням на двох дипломатів ЄС, пише УНН.

Деталі

Близько 93 мільярдів євро американських товарів - від соєвих бобів до літаків - зіткнуться з митами до 30%, хоча не всі вони отримають таку високу ставку.

Після голосування, в якому голос "проти" лише Угорщина, мита ЄС не набудуть чинності негайно. Натомість вони залишатимуться призупиненими до 7 серпня, щоб дати час укласти угоду зі Сполученими Штатами.

Комісія може у короткий термін прийняти рішення про призупинення мит на довший термін, якщо для узгодження угоди знадобиться більше часу, заявив речник з питань торгівлі Олоф Гілл на щоденному брифінгу.

ЄС зосереджений на пошуку переговорного результату з США

- повторив Гілл, відмовившись надати детальну інформацію про перебіг переговорів.

Переговори між ЄС та США знову набрали обертів після того, як Трамп надіслав листа з погрозами запровадити 30% мита США на весь імпорт з ЄС, якщо до 1 серпня не буде досягнуто угоди. Зараз обидві сторони розглядають угоду, яка встановить базове мито США у розмірі 15% після того, як Трамп оголосив про аналогічну угоду з Японією.

Доповнення

Європейський Союз та США близькі до торговельної угоди, яка передбачає 15% мито на товари з ЄС, що імпортуються до Сполучених Штатів. Ця ставка може поширюватися на автомобілі, відображаючи рамкову угоду США з Японією.

Німеччина та Франція згуртовують членів ЄС для підтримки заходів у відповідь на тарифи США, доки Вашингтон не піде на компроміс. Вони пропонують використовувати інструмент протидії примусу (ACI), який дозволить блокувати американські компанії та обмежувати імпорт/експорт.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Франція
Німеччина
Японія
Сполучені Штати Америки
Угорщина
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