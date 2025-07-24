Страны ЕС поддержали введение 30% пошлин на товары из США в случае провала переговоров с Трампом

Европейская комиссия получила широкую поддержку стран-членов ЕС по введению 30% пошлин на товары из Соединенных Штатов, если не будет достигнуто торговое соглашение с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС, пишет УНН.

Детали

Около 93 миллиардов евро американских товаров - от соевых бобов до самолетов - столкнутся с пошлинами до 30%, хотя не все они получат такую высокую ставку.

После голосования, в котором голос "против" только Венгрия, пошлины ЕС не вступят в силу немедленно. Вместо этого они будут оставаться приостановленными до 7 августа, чтобы дать время заключить соглашение с Соединенными Штатами.

Комиссия может в короткий срок принять решение о приостановлении пошлин на более долгий срок, если для согласования соглашения понадобится больше времени, заявил представитель по вопросам торговли Олоф Гилл на ежедневном брифинге.

ЕС сосредоточен на поиске переговорного результата с США - повторил Гилл, отказавшись предоставить подробную информацию о ходе переговоров.

Переговоры между ЕС и США снова набрали обороты после того, как Трамп направил письмо с угрозами ввести 30% пошлины США на весь импорт из ЕС, если до 1 августа не будет достигнуто соглашение. Сейчас обе стороны рассматривают соглашение, которое установит базовую пошлину США в размере 15% после того, как Трамп объявил об аналогичном соглашении с Японией.

Дополнение

Европейский Союз и США близки к торговому соглашению, которое предусматривает 15% пошлину на товары из ЕС, импортируемые в Соединенные Штаты. Эта ставка может распространяться на автомобили, отражая рамочное соглашение США с Японией.

Германия и Франция сплачивают членов ЕС для поддержки ответных мер на тарифы США, пока Вашингтон не пойдет на компромисс. Они предлагают использовать инструмент противодействия принуждению (ACI), который позволит блокировать американские компании и ограничивать импорт/экспорт.