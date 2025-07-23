Німеччина та Франція об'єднують ЄС проти тарифів США - Financial Times

Німеччина і Франція згуртовують інших членів ЄС для підтримки заходів у відповідь на тарифи США. Це відбуватиметься доти, доки Вашингтон не піде на компроміс, повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

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Як зазначає публікація, Берлін, який раніше наполегливо намагався домовитися з адміністрацією Дональда Трампа про зниження бар'єрів для експорту, встановлених американським президентом, тепер хоче пригрозити рішучою відповіддю. Він об’єднав зусилля з Парижем, де давно виступають за те, щоб отримати важелі впливу на Трампа.

Німеччина та Франція виступають за використання ACI - інструмент протидії примусу. Це може дати Брюсселю свободу дій для блокування американських компаній від участі в державних тендерах, скасування захисту інтелектуальної власності та обмеження імпорту та експорту.

Водночас, деякі інші країни - члени ЄС з обережністю ставляться до реакції Трампа через ймовірне використання ACI. Цей інструмент буде діяти лише тоді, коли отримає підтримку з боку більшості держав-членів.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки не будуть продовжувати паузу для введення мит. із Нові тарифи набудуть чинності з 1 серпня 2025 року, заявив міністр торгівлі США Говард Лютник.