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"Відстрочок не буде": у США підтвердили введення нових митних тарифів з 1 серпня

Київ • УНН

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Сполучені Штати Америки не продовжуватимуть паузу для введення мит, і з 1 серпня нові тарифи набудуть чинності. Міністр торгівлі США Говард Лютник заявив, що адміністрація Трампа укладе торговельні угоди до цієї дати.

"Відстрочок не буде": у США підтвердили введення нових митних тарифів з 1 серпня

Сполучені Штати Америки не будуть продовжувати паузу для введення мит, із 1 серпня нові тарифи набудуть чинності. Про це в інтерв'ю CBS News розповів міністр торгівлі США Говард Лютник, повідомляє УНН.

Деталі

Водночас, на його переконання, адміністрація президента США Дональда Трампа укладе торговельні угоди з партнерами найближчими тижнями - до набуття чинності нових мит.

Наступні два тижні будуть занесені в книгу рекордів. Президент має намір виконати обіцянки американському народу

- сказав Лютник.

Видання вказує, що згідно з опитуванням, 61% американців вважають, що адміністрація занадто зосереджена на митах. При цьому Лютник стверджує, що американський народ "полюбить угоди, які укладаємо я і президент Трамп".

Це змусило ці країни сісти за стіл переговорів, і вони або відкриють свої ринки, або заплатять мито

- підкреслив міністр торгівлі США.

Він додав, що 1 серпня є "жорстким терміном", і заявив, що США планують почати стягувати більш високі мита на початку наступного місяця, додавши, що "ніяких відстрочок надано не буде", при цьому "ніщо не заважає країнам вести з нами діалог після 1 серпня".

Нагадаємо

9 липня мала б сплинути оголошена президентом США Дональдом Трампом 90-денна відстрочка на підвищення мит на імпорт з багатьох країн світу, зокрема для країн Європейського союзу. Втім, американський лідер відклав підвищення торговельних мит на імпорт з Європейського Союзу та деяких інших країн до 1 серпня.

Трамп наполягає на митах до 20% у торговельній угоді з ЄС - ЗМІ18.07.25, 22:37 • 3215 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
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