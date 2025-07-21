"Відстрочок не буде": у США підтвердили введення нових митних тарифів з 1 серпня
Київ • УНН
Сполучені Штати Америки не продовжуватимуть паузу для введення мит, і з 1 серпня нові тарифи набудуть чинності. Міністр торгівлі США Говард Лютник заявив, що адміністрація Трампа укладе торговельні угоди до цієї дати.
Сполучені Штати Америки не будуть продовжувати паузу для введення мит, із 1 серпня нові тарифи набудуть чинності. Про це в інтерв'ю CBS News розповів міністр торгівлі США Говард Лютник, повідомляє УНН.
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Водночас, на його переконання, адміністрація президента США Дональда Трампа укладе торговельні угоди з партнерами найближчими тижнями - до набуття чинності нових мит.
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Видання вказує, що згідно з опитуванням, 61% американців вважають, що адміністрація занадто зосереджена на митах. При цьому Лютник стверджує, що американський народ "полюбить угоди, які укладаємо я і президент Трамп".
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Він додав, що 1 серпня є "жорстким терміном", і заявив, що США планують почати стягувати більш високі мита на початку наступного місяця, додавши, що "ніяких відстрочок надано не буде", при цьому "ніщо не заважає країнам вести з нами діалог після 1 серпня".
Нагадаємо
9 липня мала б сплинути оголошена президентом США Дональдом Трампом 90-денна відстрочка на підвищення мит на імпорт з багатьох країн світу, зокрема для країн Європейського союзу. Втім, американський лідер відклав підвищення торговельних мит на імпорт з Європейського Союзу та деяких інших країн до 1 серпня.
Трамп наполягає на митах до 20% у торговельній угоді з ЄС - ЗМІ18.07.25, 22:37 • 3215 переглядiв