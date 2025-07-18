Трамп наполягає на митах до 20% у торговельній угоді з ЄС - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп посилив свою позицію у переговорах з Європейським Союзом, наполягаючи на запровадженні мінімального мита на рівні 15–20% у межах будь-якої майбутньої торговельної угоди. Про це пише видання Financial Times з посиланням на джерела, передає УНН.

Дональд Трамп посилив свої вимоги на торгових переговорах з ЄС, наполягаючи на мінімальному миті від 15 до 20% у будь-якій угоді з блоком - пише видання.

Повідомляється, що жорстка позиція президента США має на меті перевірити больовий поріг ЄС після тижнів переговорів щодо рамкової угоди, яка б зберегла базовий митний тариф у розмірі 10% на більшість товарів.

Трамп також не зреагував на останню пропозицію ЄС знизити мита на автомобілі і був би радий зберегти мита на цей сектор на рівні 25%, як і планувалося. Один з американських чиновників повідомив, що адміністрація зараз розглядає можливість введення взаємних мит, які перевищують 10%, навіть якщо угода буде досягнута. Така позиція ставить ЄС у скрутне становище, оскільки наближається крайній термін - 1 серпня, коли Трамп заявив, що запровадить 30% мита на весь імпорт - додає видання.

Нагадаємо

З 1 серпня США запроваджують 30% мита на товари, імпортовані з Європейського Союзу та Мексики. Президент Дональд Трамп оголосив про це в соцмережах, розширюючи тарифні обмеження на низку країн.

Головний переговорник ЄС із США Марош Шефчовичзаявив, що погроза президента США Дональда Трампа запровадити 30% мита на європейські товари "практично заборонить" трансатлантичну торгівлю.