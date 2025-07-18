Трамп настаивает на пошлинах до 20% в торговом соглашении с ЕС - СМИ

Президент США Дональд Трамп ужесточил свою позицию на переговорах с Европейским Союзом, настаивая на введении минимальной пошлины на уровне 15–20% в рамках любого будущего торгового соглашения. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Дональд Трамп ужесточил свои требования на торговых переговорах с ЕС, настаивая на минимальной пошлине от 15 до 20% в любом соглашении с блоком - пишет издание.

Сообщается, что жесткая позиция президента США имеет целью проверить болевой порог ЕС после недель переговоров по рамочному соглашению, которое сохранило бы базовый таможенный тариф в размере 10% на большинство товаров.

Трамп также не отреагировал на последнее предложение ЕС снизить пошлины на автомобили и был бы рад сохранить пошлины на этот сектор на уровне 25%, как и планировалось. Один из американских чиновников сообщил, что администрация сейчас рассматривает возможность введения взаимных пошлин, превышающих 10%, даже если соглашение будет достигнуто. Такая позиция ставит ЕС в затруднительное положение, поскольку приближается крайний срок - 1 августа, когда Трамп заявил, что введет 30% пошлины на весь импорт - добавляет издание.

Напомним

С 1 августа США вводят 30% пошлины на товары, импортируемые из Европейского Союза и Мексики. Президент Дональд Трамп объявил об этом в соцсетях, расширяя тарифные ограничения на ряд стран.

Главный переговорщик ЕС с США Марош Шефчович заявил, что угроза президента США Дональда Трампа ввести 30% пошлины на европейские товары "практически запретит" трансатлантическую торговлю.