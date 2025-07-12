Трамп оголосив про запровадження 30% мита на товари з ЄС та Мексики

Товари, імпортовані як з Європейського Союзу, так і з Мексики, зіткнуться з 30% митною ставкою США з 1 серпня. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережах, передає УНН.

Деталі

Як пише The Guardian, ЄС сподівався досягти всеохоплюючої торговельної угоди зі США для блоку з 27 країн.

Торговельна угода США-ЄС під загрозою зриву: Bloomberg дізнався про камені спотикання

Раніше цього тижня президент США опублікував нові оголошення про тарифи для низки країн, включаючи Японію, Південну Корею, Канаду та Бразилію, а також 50% мита на мідь.

Трамп пригрозив 35% мита на товари з Канади у новому витку торгової війни