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11 липня, 19:13 • 24606 перегляди
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Трамп оголосив про запровадження 30% мита на товари з ЄС та Мексики

Київ • УНН

 • 246 перегляди

З 1 серпня США запроваджують 30% мита на товари, імпортовані з Європейського Союзу та Мексики. Президент Дональд Трамп оголосив про це в соцмережах, розширюючи тарифні обмеження на низку країн.

Трамп оголосив про запровадження 30% мита на товари з ЄС та Мексики

Товари, імпортовані як з Європейського Союзу, так і з Мексики, зіткнуться з 30% митною ставкою США з 1 серпня. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережах, передає УНН.

Деталі

Як пише The Guardian, ЄС сподівався досягти всеохоплюючої торговельної угоди зі США для блоку з 27 країн.

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Раніше цього тижня президент США опублікував нові оголошення про тарифи для низки країн, включаючи Японію, Південну Корею, Канаду та Бразилію, а також 50% мита на мідь.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Ґардіан
Мексика
Бразилія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Південна Корея
Канада
Японія
Сполучені Штати Америки
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