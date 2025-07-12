Трамп оголосив про запровадження 30% мита на товари з ЄС та Мексики
Київ • УНН
З 1 серпня США запроваджують 30% мита на товари, імпортовані з Європейського Союзу та Мексики. Президент Дональд Трамп оголосив про це в соцмережах, розширюючи тарифні обмеження на низку країн.
Товари, імпортовані як з Європейського Союзу, так і з Мексики, зіткнуться з 30% митною ставкою США з 1 серпня. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережах, передає УНН.
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Як пише The Guardian, ЄС сподівався досягти всеохоплюючої торговельної угоди зі США для блоку з 27 країн.
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Раніше цього тижня президент США опублікував нові оголошення про тарифи для низки країн, включаючи Японію, Південну Корею, Канаду та Бразилію, а також 50% мита на мідь.
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