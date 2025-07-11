Трамп пригрозив 35% мита на товари з Канади у новому витку торгової війни

Президент США Дональд Трамп оголосив у четвер про плани ввести 35% мита на товари, що імпортуються з Канади, яке набуде чинності 1 серпня, пише УНН з посиланням на Axios.

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Останній поворот у торговій війні з Канадою стався після того, як ключовий торговий партнер США скасував податок на цифрові послуги, щоб просунутися в ширших торгових переговорах з Вашингтоном у межах роботи над економічною угодою до дедлайну 21 липня.

Останнім часом Трамп зайняв відверто агресивну позицію щодо Канади, погрожувавши повністю припинити переговори з податку на цифрові послуги, а тепер і встановити новий збір, поки обидві сторони ведуть переговори, пише видання.

"Замість співпраці зі Сполученими Штатами, Канада ввела власні мита", - написав Трамп у листі прем'єр-міністру Канади Марку Карні, який він опублікував у Truth Social.

"З 1 серпня 2025 року ми стягуватимемо з Канади мито у 35% з канадської продукції, що поставляється до Сполучених Штатів, окремо від усіх секторальних мит", - заявив Трамп у листі, у якому звинуватив канадських чиновників у недостатніх заходах щодо припинення потоку фентанілу через кордон.

"Мито не буде введено, якщо Канада або компанії у вашій країні вирішать виробляти продукцію у Сполучених Штатах, - додав він. - Якщо з якоїсь причини ви вирішите підвищити мита, то, на яку суму ви їх підвищите, вона буде додана до 35%, які ми стягуємо".

Карні заявив в ефірі X, що канадський уряд "неухильно захищав наших працівників та бізнес" і "продовжить робити це з наближенням до переглянутого дедлайну - 1 серпня".

Фондові ф'ючерси різко впали після публікації Трампом листа до Канади, а індекс S&P 500 до вечора четверга показав зниження майже на 0,6%.

"Долар США зростає щодо більшості основних валют, і прогнози про волатильність знову посилюються, оскільки трейдери готуються до подальшої нестабільності", - написав Карл Шамотта, головний ринковий стратег Corpay, у своїй замітці у четвер увечері.

Доповнення

Канада є найбільш значущим торговим партнером з більш ніж 20 країн, які цього тижня отримали лист із загрозою введення мит від Трампа. У четвер Трамп заявив NBC News, що планує запровадити мита у 15% або 20% для більшості торгових партнерів.

Трамп неодноразово звинувачував канадських чиновників у тому, що вони дозволили фентанілу перетинати кордон із США, навіть попри те, що дані показують, що менше 1% фентанілу, вилученого в Сполучених Штатах минулого року, потрапило через Канаду.

Тим часом канадські чиновники звинувачують США у потоці нелегальної зброї до Канади.