Трамп пригрозив 35% мита на товари з Канади у новому витку торгової війни

$41.820.05
48.980.13
ukenru
Понад добу в Києві шукають вбивцю полковника СБУ: що відомо
Ексклюзив
07:47 • 7630 перегляди
Понад добу в Києві шукають вбивцю полковника СБУ: що відомо
Ексклюзив
06:48 • 10431 перегляди
Авіаційні підприємства повинні потрапити до Defence City, критерії треба помʼякшити - Гудименко
Ексклюзив
06:21 • 12858 перегляди
У Києві посеред дня були ввімкнені вуличні ліхтарі: в КМДА пояснили причину
Ексклюзив
05:21 • 14187 перегляди
Як допомогти дитині розвинути емоційну стійкість: поради психологині
11 липня, 02:07 • 16577 перегляди
Трамп готує "важливу заяву" щодо росії на тлі відсутності прогресу в переговорах
10 липня, 16:18 • 26343 перегляди
Коаліція охочих отримає штаб-квартиру в Парижі, а у Києві сформують координаційну групу - ЗМІ
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 121436 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 13:59 • 128876 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
10 липня, 13:33 • 66081 перегляди
Україна залучила 10 млрд євро: Зеленський заявив, що на Конференції з відбудови підписано 200 угод
Ексклюзив
10 липня, 13:06 • 61249 перегляди
Скасування маркетингу знищує аптеки - економіст Кушнірук
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.4м/с
51%
746мм
Популярнi новини
Негода паралізувала Черкащину: повалені дерева та знеструмлені села11 липня, 00:48 • 19502 перегляди
Нічний удар по Чугуєву: зруйновані будинки та лікарня, є поранені11 липня, 01:03 • 14026 перегляди
Ранковий вибух у Харкові: ворог атакує місто ударними дронами02:42 • 16303 перегляди
Атака на Харків "шахедами": є влучання в житлову забудову та медзаклад03:12 • 20843 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”05:00 • 20918 перегляди
Публікації
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”05:00 • 21524 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 83679 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 121436 перегляди
Без літакобудування немає повної оборони: чому авіація має бути в Defence City
Ексклюзив
10 липня, 13:59 • 128876 перегляди
Судова тиша й зарплата 641 тисяча гривень: що відомо про справу головного юриста НБУ Олександра Зими10 липня, 12:07 • 111795 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Італія
Харків
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж виноробні 10 липня, 17:43 • 28781 перегляди
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі9 липня, 08:49 • 171125 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 298504 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 475551 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 302605 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Трамп пригрозив 35% мита на товари з Канади у новому витку торгової війни

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Дональд Трамп оголосив про введення 35% мита на імпорт товарів з Канади з 1 серпня 2025 року. Це рішення є частиною торгової війни, незважаючи на скасування Канадою податку на цифрові послуги.

Трамп пригрозив 35% мита на товари з Канади у новому витку торгової війни

Президент США Дональд Трамп оголосив у четвер про плани ввести 35% мита на товари, що імпортуються з Канади, яке набуде чинності 1 серпня, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Останній поворот у торговій війні з Канадою стався після того, як ключовий торговий партнер США скасував податок на цифрові послуги, щоб просунутися в ширших торгових переговорах з Вашингтоном у межах роботи над економічною угодою до дедлайну 21 липня.

Останнім часом Трамп зайняв відверто агресивну позицію щодо Канади, погрожувавши повністю припинити переговори з податку на цифрові послуги, а тепер і встановити новий збір, поки обидві сторони ведуть переговори, пише видання.

"Замість співпраці зі Сполученими Штатами, Канада ввела власні мита", - написав Трамп у листі прем'єр-міністру Канади Марку Карні, який він опублікував у Truth Social.

"З 1 серпня 2025 року ми стягуватимемо з Канади мито у 35% з канадської продукції, що поставляється до Сполучених Штатів, окремо від усіх секторальних мит", - заявив Трамп у листі, у якому звинуватив канадських чиновників у недостатніх заходах щодо припинення потоку фентанілу через кордон.

"Мито не буде введено, якщо Канада або компанії у вашій країні вирішать виробляти продукцію у Сполучених Штатах, - додав він. - Якщо з якоїсь причини ви вирішите підвищити мита, то, на яку суму ви їх підвищите, вона буде додана до 35%, які ми стягуємо".

Карні заявив в ефірі X, що канадський уряд "неухильно захищав наших працівників та бізнес" і "продовжить робити це з наближенням до переглянутого дедлайну - 1 серпня".

Фондові ф'ючерси різко впали після публікації Трампом листа до Канади, а індекс S&P 500 до вечора четверга показав зниження майже на 0,6%.

"Долар США зростає щодо більшості основних валют, і прогнози про волатильність знову посилюються, оскільки трейдери готуються до подальшої нестабільності", - написав Карл Шамотта, головний ринковий стратег Corpay, у своїй замітці у четвер увечері.

Доповнення

Канада є найбільш значущим торговим партнером з більш ніж 20 країн, які цього тижня отримали лист із загрозою введення мит від Трампа. У четвер Трамп заявив NBC News, що планує запровадити мита у 15% або 20% для більшості торгових партнерів.

Трамп неодноразово звинувачував канадських чиновників у тому, що вони дозволили фентанілу перетинати кордон із США, навіть попри те, що дані показують, що менше 1% фентанілу, вилученого в Сполучених Штатах минулого року, потрапило через Канаду.

Тим часом канадські чиновники звинувачують США у потоці нелегальної зброї до Канади.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Truth Social
Марк Карні
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9