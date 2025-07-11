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Трамп пригрозил 35% пошлиной на товары из Канады в новом витке торговой войны

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Дональд Трамп объявил о введении 35% пошлины на импорт товаров из Канады с 1 августа 2025 года. Это решение является частью торговой войны, несмотря на отмену Канадой налога на цифровые услуги.

Трамп пригрозил 35% пошлиной на товары из Канады в новом витке торговой войны

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о планах ввести 35% пошлину на товары, импортируемые из Канады, которая вступит в силу 1 августа, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Последний поворот в торговой войне с Канадой произошел после того, как ключевой торговый партнер США отменил налог на цифровые услуги, чтобы продвинуться в более широких торговых переговорах с Вашингтоном в рамках работы над экономическим соглашением до дедлайна 21 июля.

В последнее время Трамп занял откровенно агрессивную позицию в отношении Канады, угрожая полностью прекратить переговоры по налогу на цифровые услуги, а теперь и установить новый сбор, пока обе стороны ведут переговоры, пишет издание.

"Вместо сотрудничества с Соединенными Штатами, Канада ввела собственные пошлины", - написал Трамп в письме премьер-министру Канады Марку Карни, которое он опубликовал в Truth Social.

"С 1 августа 2025 года мы будем взимать с Канады пошлину в 35% с канадской продукции, поставляемой в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин", - заявил Трамп в письме, в котором обвинил канадских чиновников в недостаточных мерах по прекращению потока фентанила через границу.

"Пошлина не будет введена, если Канада или компании в вашей стране решат производить продукцию в Соединенных Штатах, - добавил он. - Если по какой-то причине вы решите повысить пошлины, то, на какую сумму вы их повысите, она будет добавлена к 35%, которые мы взимаем".

Карни заявил в эфире X, что канадское правительство "неуклонно защищало наших работников и бизнес" и "продолжит делать это с приближением к пересмотренному дедлайну - 1 августа".

Фондовые фьючерсы резко упали после публикации Трампом письма в Канаду, а индекс S&P 500 к вечеру четверга показал снижение почти на 0,6%.

"Доллар США растет по отношению к большинству основных валют, и прогнозы о волатильности снова усиливаются, поскольку трейдеры готовятся к дальнейшей нестабильности", - написал Карл Шамотта, главный рыночный стратег Corpay, в своей заметке в четверг вечером.

Дополнение

Канада является наиболее значимым торговым партнером из более чем 20 стран, которые на этой неделе получили письмо с угрозой введения пошлин от Трампа. В четверг Трамп заявил NBC News, что планирует ввести пошлины в 15% или 20% для большинства торговых партнеров.

Трамп неоднократно обвинял канадских чиновников в том, что они позволили фентанилу пересекать границу с США, даже несмотря на то, что данные показывают, что менее 1% фентанила, изъятого в Соединенных Штатах в прошлом году, попало через Канаду.

Тем временем канадские чиновники обвиняют США в потоке нелегального оружия в Канаду.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
Truth Social
Марк Карни
Дональд Трамп
Канада
Соединённые Штаты
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