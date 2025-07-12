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Торговельна угода США-ЄС під загрозою зриву: Bloomberg дізнався про камені спотикання

Київ • УНН

 • 196 перегляди

Торговельна угода між США та ЄС може зірватися через розбіжності щодо митних тарифів на аграрну продукцію та автомобілі. ЄС пропонує обмежити тарифи на сільгоспекспорт до 10%, тоді як США наполягають на гнучкості, також існують розбіжності щодо тарифів на авто.

Торговельна угода США-ЄС під загрозою зриву: Bloomberg дізнався про камені спотикання

Торговельна угода між США та Європейським Союзом може зірватися через митні тарифи на аграрну продукцію та автомобілі. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на "людей, знайомих з цим питанням", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що сторони планують укласти попередню торговельну угоду найближчими днями. При цьому ЄС пропонує обмежити тарифи на сільгоспекспорт до 10%, тоді як США наполягають на гнучкості в тарифній політиці.

Іншим каменем спотикання між Вашингтоном та Брюсселем наразі залишаються тарифи на авто.

Механізм компенсації, який деякі виробники автомобілів просували як спосіб надання компаніям тарифних пільг в обмін на інвестиції в США, наразі не розглядається через побоювання ЄС, що це може перенести виробництво через Атлантику

- йдеться у статті.

Джерела видання також зазначили, що переговори та будь-яка потенційна угода можуть бути зірвані президентом США Дональдом Трампом, який ще публічно не коментував обговорювані домовленості.

"Будь-яка угода залежатиме від рішення Трампа", - цитує ЗМІ одного зі співрозмовників.

Нагадаємо

У вівторок голова групи міністрів фінансів єврозони Паскаль Донох'ю заявив, що угода між ЄС та США щодо митних тарифів навряд чи буде укладена найближчими днями. За його словами, "переговори все ще тривають, і ми ще не досягли точки, коли угода вже укладена".

ЄС отримав пропозицію щодо торговельної угоди від США27.06.25, 03:57 • 7913 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
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