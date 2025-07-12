Торговое соглашение США-ЕС под угрозой срыва: Bloomberg узнал о камнях преткновения

Торговое соглашение между США и Европейским Союзом может сорваться из-за таможенных тарифов на аграрную продукцию и автомобили. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на "людей, знакомых с этим вопросом", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что стороны планируют заключить предварительное торговое соглашение в ближайшие дни. При этом ЕС предлагает ограничить тарифы на сельхозэкспорт до 10%, тогда как США настаивают на гибкости в тарифной политике.

Другим камнем преткновения между Вашингтоном и Брюсселем сейчас остаются тарифы на авто.

Механизм компенсации, который некоторые производители автомобилей продвигали как способ предоставления компаниям тарифных льгот в обмен на инвестиции в США, пока не рассматривается из-за опасений ЕС, что это может перенести производство через Атлантику - говорится в статье.

Источники издания также отметили, что переговоры и любое потенциальное соглашение могут быть сорваны президентом США Дональдом Трампом, который еще публично не комментировал обсуждаемые договоренности.

"Любое соглашение будет зависеть от решения Трампа", - цитирует СМИ одного из собеседников.

Напомним

Во вторник глава группы министров финансов еврозоны Паскаль Донохью заявил, что соглашение между ЕС и США по таможенным тарифам вряд ли будет заключено в ближайшие дни. По его словам, "переговоры все еще продолжаются, и мы еще не достигли точки, когда соглашение уже заключено".

ЕС получил предложение о торговом соглашении от США