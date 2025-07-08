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Голова Єврогрупи каже, що угода ЄС із США навряд чи буде укладена найближчими днями

Київ • УНН

 • 459 перегляди

Угода між ЄС та президентом США Дональдом Трампом щодо загрозливих мит навряд чи буде укладена найближчими днями, за словами ірландського міністра Паскаля Донох'ю. Термін для угоди перенесено на перше серпня, що дає більше часу для переговорів.

Голова Єврогрупи каже, що угода ЄС із США навряд чи буде укладена найближчими днями

Угода ЄС із президентом США Дональдом Трампом щодо загрозливих мит навряд чи буде укладена найближчими днями. Про це заявив ірландський міністр та голова групи міністрів фінансів єврозони Паскаль Донох'ю, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Після саміту міністрів фінансів у Брюсселі Донох'ю заявив: "Наша оцінка полягає в тому, що переговори все ще тривають, і ми ще не досягли точки, коли угода вже укладена".

"Схоже, що попереду ще один етап переговорів, і ми дуже враховуємо це з точки зору моєї думки щодо угоди в кінці".

9 липня - не дедлайн: Трамп каже, що може підвищити мита для ЄС "раніше або пізніше"27.06.25, 21:36 • 3894 перегляди

Додамо

Видання зауважує, що нервозність та секретність все ще оточують запропоновану угоду в принципі.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС все ще працює на повну потужність над угодою.

"Ми працювали з урахуванням цього терміну 9 липня, але, як я вже зазначав, схоже, США тепер певною мірою перенесли цей термін на перше серпня, тож це дає нам трохи більше часу, але з нашого боку ми залишаємося зосередженими.

Чим швидше ми зможемо досягти угоди, тим краще, тому що це усуне невизначеність навколо цих тарифних питань, і ми справді бачимо, що це впливає на економіку, а також на інвестиційні рішення компаній".

Поки європейські столиці починають зважувати пропозиції, починають з'являтися нові думки.

Раніше у вівторок міністр фінансів Швеції Елізабет Свантессон назвала пропозицію "дійсно поганою", тоді як депутати Європарламенту, які зібралися у Страсбурзі, заявили, що вони боротимуться проти базового 10% мита.

На прес-брифінгу німецький депутат Європарламенту Бернд Ланг заявив, що якби нинішні тарифи залишилися, експортери ЄС платили б 100 мільярдів євро на рік до скарбниці США порівняно з нинішніми 7 мільярдами євро.

"Це дохід для бюджету Сполучених Штатів. І це неприйнятно", – сказав він.

Трамп: нові мита на торгівлю зі США почнуть діяти з 1 серпня "без відстрочок"08.07.25, 19:11 • 1050 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Ґардіан
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Швеція
Сполучені Штати Америки
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