Голова Єврогрупи каже, що угода ЄС із США навряд чи буде укладена найближчими днями

Угода ЄС із президентом США Дональдом Трампом щодо загрозливих мит навряд чи буде укладена найближчими днями. Про це заявив ірландський міністр та голова групи міністрів фінансів єврозони Паскаль Донох'ю, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Після саміту міністрів фінансів у Брюсселі Донох'ю заявив: "Наша оцінка полягає в тому, що переговори все ще тривають, і ми ще не досягли точки, коли угода вже укладена".

"Схоже, що попереду ще один етап переговорів, і ми дуже враховуємо це з точки зору моєї думки щодо угоди в кінці".

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Видання зауважує, що нервозність та секретність все ще оточують запропоновану угоду в принципі.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС все ще працює на повну потужність над угодою.

"Ми працювали з урахуванням цього терміну 9 липня, але, як я вже зазначав, схоже, США тепер певною мірою перенесли цей термін на перше серпня, тож це дає нам трохи більше часу, але з нашого боку ми залишаємося зосередженими.

Чим швидше ми зможемо досягти угоди, тим краще, тому що це усуне невизначеність навколо цих тарифних питань, і ми справді бачимо, що це впливає на економіку, а також на інвестиційні рішення компаній".

Поки європейські столиці починають зважувати пропозиції, починають з'являтися нові думки.

Раніше у вівторок міністр фінансів Швеції Елізабет Свантессон назвала пропозицію "дійсно поганою", тоді як депутати Європарламенту, які зібралися у Страсбурзі, заявили, що вони боротимуться проти базового 10% мита.

На прес-брифінгу німецький депутат Європарламенту Бернд Ланг заявив, що якби нинішні тарифи залишилися, експортери ЄС платили б 100 мільярдів євро на рік до скарбниці США порівняно з нинішніми 7 мільярдами євро.

"Це дохід для бюджету Сполучених Штатів. І це неприйнятно", – сказав він.

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