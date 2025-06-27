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9 липня - не дедлайн: Трамп каже, що може підвищити мита для ЄС "раніше або пізніше"

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що може ввести посилені мита на європейський експорт до або після 9 липня, раніше встановленої цільової дати. Він зазначив, що дата не є фіксованою і може бути змінена залежно від досягнення угоди.

9 липня - не дедлайн: Трамп каже, що може підвищити мита для ЄС "раніше або пізніше"

Президент США Дональд Трамп заявив, що посилені мита на європейський експорт може ввести як до, так і після 9 липня, яке раніше називав цільовою датою для перегляду митної угоди з Євросоюзом. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.

Деталі

Трамп заявив, що названий раніше як крайній термін 9 липня для торгівлі з ЄС не є фіксованою датою. Він додав, що "це може бути раніше чи пізніше цієї дати, коли ширші мита США будуть введені, якщо угоди не буде досягнуто".

Ми можемо робити все, що захочемо. Ми можемо продовжити його (відтермінування - ред.). Ми можемо зробити його коротшим. Я хотів би зробити його коротшим. Я хотів би просто надіслати всім листи: Вітаю, ви платите 25%

- сказав Трамп.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що торгові угоди з ЄС можуть бути укладені до Дня праці (1 травня).

Лідери ЄС обговорюють відповідь США щодо мит на тлі закінчення "пільгового" терміну від Трампа26.06.25, 19:00 • 2402 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаНовини Світу
Ґардіан
Дональд Трамп
Європейський Союз
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Tesla
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