Лідери ЄС обговорюють відповідь США щодо мит на тлі закінчення "пільгового" терміну від Трампа

Лідери країн Європейського Союзу мають визначитися, чи готові вони укласти швидку торговельну угоду зі США, чи оберуть жорстку відповідь на нові митні погрози з боку американського лідера Дональда Трампа. Про це УНН передає з посиланням на The Guardian.

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Очікується, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поінформує глав держав та урядів ЄС про перебіг перемовин із Вашингтоном.

Рішення має бути ухвалене до 9 липня. Саме на цю дату президент США Дональд Трамп анонсував введення 50% мит на всі товари з ЄС, якщо не буде досягнуто іншої, вигідної США домовленості. Наразі більшість товарів з Євросоюзу обкладаються митом у 10%, але для автомобілів та автозапчастин воно сягає 25%, а для сталі та алюмінію — 50%.

Урсула фон дер Ляєн, як керівниця Єврокомісії, відповідає за зовнішню торгівлю від імені всіх 27 країн-членів, проте наразі потребує політичного мандату для подальших дій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прибувши на саміт у Брюсселі, заявив про підтримку зусиль Єврокомісії щодо якнайшвидшого укладення торговельної угоди. Прем’єр-міністр Ірландії Міхаел Мартін наголосив, що така угода забезпечить передбачуваність для бізнесу й дозволить захистити робочі місця.

Натомість прем’єр Іспанії Педро Санчес жорстко розкритикував позицію Трампа, назвавши її "подвійно несправедливою", оскільки Іспанія має торговельний дефіцит зі США. Це була відповідь на заяву Трампа про те, що Іспанія "заплатить удвічі більше" через відмову Санчеса виконати вимогу про 5% витрат на оборону в рамках НАТО.

Дипломати вважають дедалі менш імовірним скасування чинних 10% мит. У Брюсселі зараз розглядають два сценарії. Або буде укладено компромісну угоду для стабільності бізнесу. Або ж ЄС вдасться до агресивної відповіді у вигляді дзеркальних мит.

Ми або відповідаємо жорстко, або йдемо на швидкий компроміс - цитує видання джерело в переговорах.

США поки не виявляють інтересу до пропозиції ЄС щодо безмитної зони для промислових товарів. Вашингтон водночас критикує європейське регулювання цифрового ринку та податкову політику. Урсула фон дер Ляєн вже заявила, що зміни до Європейського акту про цифрові ринки, який зачіпає великі американські техкомпанії, не розглядаються.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер закликав уникнути ескалації.

Ми не піддаватимемося на провокації. Ми залишимось спокійними та прагнутимемо домовленостей. Якщо це не вдасться - введемо контрзаходи, але відповідні й виважені - зазначив він.

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Наразі ЄС призупинив дію мит на американські товари на суму 21 млрд євро до середини липня, щоб дати більше часу для перемовин. Також розглядається можливість запровадження додаткових мит на імпорт зі США на загальну суму 95 млрд євро. Хоча реальна сума, ймовірно, буде нижчою. Раніше Євросоюз вже відмовився від ідеї оподаткування американського бурбону після протестів з боку Франції та Ірландії, які побоювалися симетричних санкцій проти коньяку та ірландського віскі.

Під тиском німецької промисловості канцлер Мерц розкритикував надто складний підхід Євросоюзу до переговорів і запропонував зосередитися на п’яти ключових секторах, зокрема автомобільному, сталевому та фармацевтичному — останній з яких, за його словами, є наступною потенційною мішенню Трампа.

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