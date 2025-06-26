Лидеры ЕС обсуждают ответ США относительно пошлин на фоне истечения "льготного" срока от Трампа

Лидерам стран Европейского Союза предстоит определиться, готовы ли они заключить быстрое торговое соглашение с США, или выберут жесткий ответ на новые таможенные угрозы со стороны американского лидера Дональда Трампа. Об этом УНН передает со ссылкой на The Guardian.

Детали

Ожидается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформирует глав государств и правительств ЕС о ходе переговоров с Вашингтоном.

Решение должно быть принято до 9 июля. Именно на эту дату президент США Дональд Трамп анонсировал введение 50% пошлин на все товары из ЕС, если не будет достигнута другая, выгодная США договоренность. Сейчас большинство товаров из Евросоюза облагаются пошлиной в 10%, но для автомобилей и автозапчастей она достигает 25%, а для стали и алюминия — 50%.

Урсула фон дер Ляйен, как руководитель Еврокомиссии, отвечает за внешнюю торговлю от имени всех 27 стран-членов, однако сейчас нуждается в политическом мандате для дальнейших действий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, прибыв на саммит в Брюсселе, заявил о поддержке усилий Еврокомиссии по скорейшему заключению торгового соглашения. Премьер-министр Ирландии Михаэль Мартин подчеркнул, что такое соглашение обеспечит предсказуемость для бизнеса и позволит защитить рабочие места.

В то же время премьер Испании Педро Санчес жестко раскритиковал позицию Трампа, назвав ее "вдвойне несправедливой", поскольку Испания имеет торговый дефицит с США. Это был ответ на заявление Трампа о том, что Испания "заплатит вдвое больше" из-за отказа Санчеса выполнить требование о 5% расходов на оборону в рамках НАТО.

Дипломаты считают все менее вероятной отмену действующих 10% пошлин. В Брюсселе сейчас рассматривают два сценария. Либо будет заключено компромиссное соглашение для стабильности бизнеса. Либо же ЕС прибегнет к агрессивному ответу в виде зеркальных пошлин.

Мы либо отвечаем жестко, либо идем на быстрый компромисс - цитирует издание источник в переговорах.

США пока не проявляют интереса к предложению ЕС о беспошлинной зоне для промышленных товаров. Вашингтон в то же время критикует европейское регулирование цифрового рынка и налоговую политику. Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что изменения в Европейский акт о цифровых рынках, который затрагивает крупные американские техкомпании, не рассматриваются.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал избежать эскалации.

Мы не будем поддаваться на провокации. Мы останемся спокойными и будем стремиться к договоренностям. Если это не удастся - введем контрмеры, но соответствующие и взвешенные - отметил он.

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Сейчас ЕС приостановил действие пошлин на американские товары на сумму 21 млрд евро до середины июля, чтобы дать больше времени для переговоров. Также рассматривается возможность введения дополнительных пошлин на импорт из США на общую сумму 95 млрд евро. Хотя реальная сумма, вероятно, будет ниже. Ранее Евросоюз уже отказался от идеи налогообложения американского бурбона после протестов со стороны Франции и Ирландии, которые опасались симметричных санкций против коньяка и ирландского виски.

Под давлением немецкой промышленности канцлер Мерц раскритиковал слишком сложный подход Евросоюза к переговорам и предложил сосредоточиться на пяти ключевых секторах, в частности автомобильном, сталелитейном и фармацевтическом — последний из которых, по его словам, является следующей потенциальной мишенью Трампа.

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