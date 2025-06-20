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ЕС добивается прогресса в торговых переговорах с США перед "тарифным дедлайном" - еврокомиссар

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Евросоюз добивается прогресса в торговых переговорах с Соединенными Штатами накануне установленного президентом США Дональдом Трампом конечного срока введения новых таможенных тарифов 9 июля. Блок готов принять меры для защиты своих экономических интересов в случае отсутствия взаимоприемлемого решения.

ЕС добивается прогресса в торговых переговорах с США перед "тарифным дедлайном" - еврокомиссар

Европейский Союз добился прогресса в торговых переговорах с Вашингтоном накануне установленного президентом США Дональдом Трампом крайнего срока введения новых таможенных тарифов (9 июля). Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, сообщает  Bloomberg, информирует УНН.

Детали

По его словам, Евросоюз продолжает интенсивные торговые переговоры с США и "добивается прогресса".

Наша цель – найти взаимоприемлемое решение и, в определенном смысле, снять это торговое напряжение

- сказал Домбровскис после встречи министров финансов еврозоны в Люксембурге.

В то же время он предупредил, что ЕС "готов принять меры для защиты наших экономических интересов и нашего бизнеса, если мы не сможем найти это решение".

"Отвечая на вопрос, смирился ли ЕС с сохранением базового тарифа Трампом в 10%, он сказал, что "так называемые взаимные тарифы" являются "спекулятивными предположениями, которые не отражают текущее состояние переговоров", - говорится в статье.

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Контекст

ЕС столкнулся с угрозой введения 50% налога на почти весь свой экспорт в США после 9 июля.

В свою очередь Брюссель одобрил пошлины на американские товары в размере 21 миллиард евро. Они нацелены на политически чувствительные американские штаты и включают такие продукты, как соевые бобы из Луизианы, где проживает спикер Палаты представителей Майк Джонсон, а также сельскохозяйственные продукты, птицу и мотоциклы.

Блок также готовит дополнительный список пошлин на американскую продукцию стоимостью 95 миллиардов евро в ответ на так называемые взаимные сборы Трампа и пошлины на автомобили. Они будут нацелены на промышленные товары, включая самолеты Boeing Co., автомобили американского производства и бурбон.

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары07.04.25, 17:36 • 179652 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
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