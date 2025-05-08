ЕС готовит иск в ВТО и ответные меры против США из-за пошлин: может задеть бурбон и вино

Европейская комиссия в четверг сообщила о консультациях о возможных контрмерах и подготове к разбирательству в ВТО в ответ на пошлины США. Как отмечает Euractiv, ЕС нацелился в том числе на американские бурбон и вино во втором списке ответных мер против пошлин США, пишет УНН.

Европейская комиссия начала публичные консультации по списку импорта США, который может стать объектом контрмер ЕС, если текущие переговоры ЕС-США не приведут к взаимовыгодному результату и отмене пошлин США - сообщает евроинститут.

Список, вынесенный на консультации, как отмечается, касается импорта из США на сумму 95 млрд евро, охватывающего широкий спектр промышленных и сельскохозяйственных товаров.

Как сообщает Euractiv, американские бурбон и вино находятся во втором предварительном списке ответных мер в ответ на пошлины США, представленном Еврокомиссией сегодня, без указания тарифной ставки. Брюссель предлагает нацелиться на американские спиртные напитки, вино и пиво на сумму 1,3 млрд евро, заявил в четверг высокопоставленный чиновник Еврокомиссии. Знаменитый американский напиток, как указано, не попал в первый список ответных мер - в настоящее время отложенный до июля - опубликованный в апреле в ответ на 25% пошлины на сталь и алюминий ЕС.

Из почти 100-миллиардного списка экспорта исполнительная власть ЕС нацеливается на 6,4 миллиарда евро на импорт агропродовольственных товаров и полмиллиарда на рыбную продукцию, добавил чиновник. Первые семьдесят страниц 218-страничного документа охватывают сельское хозяйство и продукты питания, от фруктов и овощей до живых животных, свежего и замороженного мяса и растительных масел. Пестициды, но не удобрения, и сельскохозяйственная техника также включены. Это дополнение к более раннему списку, который уже охватывал широкий спектр сельскохозяйственных товаров, включая соевые бобы и миндаль, которые являются одними из самых дорогих продуктов питания, экспортируемых США в Европу.

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Еврокомиссия сообщила, что также консультируется о возможных ограничениях на определенный экспорт ЕС стального лома и химической продукции в США на сумму 4,4 млрд евро. Эти консультации направлены на рассмотрение как универсальных пошлин США, так и пошлин на автомобили и автомобильные запчасти.

Как указали в Еврокомиссии, после того, как США ввели свои "необоснованные и вредоносные" пошлины, ЕС отдал приоритет поиску взаимовыгодного и сбалансированного решения путем переговоров, в том числе в рамках объявленной США частичной приостановки пошлин на 90 дней.

"Эти переговоры продолжаются как на политическом, так и на техническом уровне", - сообщили в Еврокомиссии.

Тем временем, как указано, "ЕС продолжает готовить потенциальные контрмеры для защиты своих потребителей и промышленности параллельно с переговорами и на случай, если они не дадут удовлетворительного результата". Хотя публичные консультации являются необходимым шагом в этом процессе, как сообщается, они не приводят автоматически к принятию контрмер.

Параллельно ЕС также начнет спор в ВТО против США по их универсальным так называемым "взаимным" пошлинам и пошлинам на автомобили и автомобильные детали, официально подав запрос на консультации. ЕС однозначно считает, что эти пошлины грубо нарушают основные правила ВТО. Таким образом, цель ЕС заключается в том, чтобы подтвердить, что согласованные на международном уровне правила имеют значение, и они не могут быть в одностороннем порядке проигнорированы ни одним членом ВТО, включая США - указали в евроинституте.

Наконец, Еврокомиссия, как сообщается, "продолжает внимательно следить за потенциальным перенаправлением мирового экспорта на рынок ЕС, которое может быть вызвано пошлинами США, введенными в отношении третьих стран". Кроме того, Еврокомиссия сообщила, что "продолжит вести переговоры с другими торговыми партнерами, чтобы найти новые рынки сбыта и диверсифицировать источники поставок". "Мы также продолжим текущую работу по снижению барьеров и укреплению единого рынка ЕС", - говорится в сообщении.

Пошлины уже оказывают негативное влияние на мировую экономику. ЕС по-прежнему полностью привержен поиску результатов переговоров с США. Мы считаем, что можно заключить хорошие сделки на благо потребителей и предприятий по обе стороны Атлантики. В то же время мы продолжаем готовиться ко всем возможностям, и начатые сегодня консультации помогут нам в этой необходимой работе - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Дальнейшие шаги

Еврокомиссия, как сообщается, будет действовать в соответствии с регламентом ЕС, считая меры США защитными мерами.

"В качестве первого шага в этом процессе всем, кого затрагивают потенциальные меры по ребалансировке, которые в настоящее время рассматриваются ЕС, предлагается представить свои мнения в течение четырех недель, в том числе о влиянии пошлин США. Следовательно, консультации будут открыты до 10 июня", - говорится в сообщении.

На основе собранных данных Еврокомиссия, как указано, завершит свое предложение по принятию контрмер и проведет консультации с государствами-членами ЕС в рамках так называемого процесса комитологии. После завершения этого процесса Еврокомиссия намерена "подготовить правовой акт, вводящий контрмеры, к использованию в случае, если переговоры с США не дадут удовлетворительного результата".

"Параллельно с этим, как только ЕС официально подаст запрос на консультации ВТО в ближайшее время, у обеих сторон будет до двух месяцев, чтобы найти взаимоприемлемое решение. Если консультации не увенчаются успехом, ЕС сможет запросить создание комиссии, которая оценит существо дела", - сказано в сообщении.