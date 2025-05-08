ЕС готовит иск в ВТО и ответные меры против США из-за пошлин: может задеть бурбон и вино
Киев • УНН
Еврокомиссия начала консультации о контрмерах и готовится к разбирательству в ВТО из-за пошлин США. Под угрозой американские бурбон и вино, а также стальной лом и химическая продукция из ЕС.
Европейская комиссия в четверг сообщила о консультациях о возможных контрмерах и подготове к разбирательству в ВТО в ответ на пошлины США. Как отмечает Euractiv, ЕС нацелился в том числе на американские бурбон и вино во втором списке ответных мер против пошлин США, пишет УНН.
Европейская комиссия начала публичные консультации по списку импорта США, который может стать объектом контрмер ЕС, если текущие переговоры ЕС-США не приведут к взаимовыгодному результату и отмене пошлин США
Список, вынесенный на консультации, как отмечается, касается импорта из США на сумму 95 млрд евро, охватывающего широкий спектр промышленных и сельскохозяйственных товаров.
Как сообщает Euractiv, американские бурбон и вино находятся во втором предварительном списке ответных мер в ответ на пошлины США, представленном Еврокомиссией сегодня, без указания тарифной ставки. Брюссель предлагает нацелиться на американские спиртные напитки, вино и пиво на сумму 1,3 млрд евро, заявил в четверг высокопоставленный чиновник Еврокомиссии. Знаменитый американский напиток, как указано, не попал в первый список ответных мер - в настоящее время отложенный до июля - опубликованный в апреле в ответ на 25% пошлины на сталь и алюминий ЕС.
Из почти 100-миллиардного списка экспорта исполнительная власть ЕС нацеливается на 6,4 миллиарда евро на импорт агропродовольственных товаров и полмиллиарда на рыбную продукцию, добавил чиновник. Первые семьдесят страниц 218-страничного документа охватывают сельское хозяйство и продукты питания, от фруктов и овощей до живых животных, свежего и замороженного мяса и растительных масел. Пестициды, но не удобрения, и сельскохозяйственная техника также включены. Это дополнение к более раннему списку, который уже охватывал широкий спектр сельскохозяйственных товаров, включая соевые бобы и миндаль, которые являются одними из самых дорогих продуктов питания, экспортируемых США в Европу.
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Еврокомиссия сообщила, что также консультируется о возможных ограничениях на определенный экспорт ЕС стального лома и химической продукции в США на сумму 4,4 млрд евро. Эти консультации направлены на рассмотрение как универсальных пошлин США, так и пошлин на автомобили и автомобильные запчасти.
Как указали в Еврокомиссии, после того, как США ввели свои "необоснованные и вредоносные" пошлины, ЕС отдал приоритет поиску взаимовыгодного и сбалансированного решения путем переговоров, в том числе в рамках объявленной США частичной приостановки пошлин на 90 дней.
"Эти переговоры продолжаются как на политическом, так и на техническом уровне", - сообщили в Еврокомиссии.
Тем временем, как указано, "ЕС продолжает готовить потенциальные контрмеры для защиты своих потребителей и промышленности параллельно с переговорами и на случай, если они не дадут удовлетворительного результата". Хотя публичные консультации являются необходимым шагом в этом процессе, как сообщается, они не приводят автоматически к принятию контрмер.
Параллельно ЕС также начнет спор в ВТО против США по их универсальным так называемым "взаимным" пошлинам и пошлинам на автомобили и автомобильные детали, официально подав запрос на консультации. ЕС однозначно считает, что эти пошлины грубо нарушают основные правила ВТО. Таким образом, цель ЕС заключается в том, чтобы подтвердить, что согласованные на международном уровне правила имеют значение, и они не могут быть в одностороннем порядке проигнорированы ни одним членом ВТО, включая США
Наконец, Еврокомиссия, как сообщается, "продолжает внимательно следить за потенциальным перенаправлением мирового экспорта на рынок ЕС, которое может быть вызвано пошлинами США, введенными в отношении третьих стран". Кроме того, Еврокомиссия сообщила, что "продолжит вести переговоры с другими торговыми партнерами, чтобы найти новые рынки сбыта и диверсифицировать источники поставок". "Мы также продолжим текущую работу по снижению барьеров и укреплению единого рынка ЕС", - говорится в сообщении.
Пошлины уже оказывают негативное влияние на мировую экономику. ЕС по-прежнему полностью привержен поиску результатов переговоров с США. Мы считаем, что можно заключить хорошие сделки на благо потребителей и предприятий по обе стороны Атлантики. В то же время мы продолжаем готовиться ко всем возможностям, и начатые сегодня консультации помогут нам в этой необходимой работе
Дальнейшие шаги
Еврокомиссия, как сообщается, будет действовать в соответствии с регламентом ЕС, считая меры США защитными мерами.
"В качестве первого шага в этом процессе всем, кого затрагивают потенциальные меры по ребалансировке, которые в настоящее время рассматриваются ЕС, предлагается представить свои мнения в течение четырех недель, в том числе о влиянии пошлин США. Следовательно, консультации будут открыты до 10 июня", - говорится в сообщении.
На основе собранных данных Еврокомиссия, как указано, завершит свое предложение по принятию контрмер и проведет консультации с государствами-членами ЕС в рамках так называемого процесса комитологии. После завершения этого процесса Еврокомиссия намерена "подготовить правовой акт, вводящий контрмеры, к использованию в случае, если переговоры с США не дадут удовлетворительного результата".
"Параллельно с этим, как только ЕС официально подаст запрос на консультации ВТО в ближайшее время, у обеих сторон будет до двух месяцев, чтобы найти взаимоприемлемое решение. Если консультации не увенчаются успехом, ЕС сможет запросить создание комиссии, которая оценит существо дела", - сказано в сообщении.