ЕС обсуждает уступку США для содействия торговым переговорам - Reuters

Европейский союз ищет возможности облегчить экспорт американского газа, при этом соблюдая свои правила по выбросам метана и пытаясь предотвратить торговую войну с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что для содействия торговым переговорам с США Еврокомиссия рассматривает возможность использования гибкости в применении правил ЕС по метану.

Трамп несколько раз заявлял, что ЕС должен покупать больше американской нефти и газа, чтобы снизить профицит в торговле с Соединенными Штатами. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может увеличить закупку СПГ у США, поскольку блок стремится отказаться от российского газа до 2027 года - пишет информагентство.

По словам источников, Евросоюз хочет избежать ослабления общего закона и одновременно ввести технические правила, которые бы позволили американским экспортерам считаться соблюдающими "эквивалентные" правила ЕС в отношении метана.

В то же время источники не уточнили, как этого можно достичь, пишет Reuters.

Этот шаг может быть осложнен планом Трампа отменить действующие в США правила, которые требуют от производителей газа отчитываться о выбросах метана, в результате чего ЕС будет сложнее обосновать необходимость автоматического соблюдения этих правил американскими компаниями.

Дополнение

Метан — это парниковый газ, выбросы которого считают второй крупнейшей причиной изменения климата после выбросов углекислого газа.

Начиная с 2025 года, Европейский Союз требует от импортеров нефти и газа в Европу отслеживать и отчитываться о выбросах метана, связанных с этим импортом.

Закон ЕС о метане может предоставить американскому СПГ преимущество перед газом от поставщиков с более высокой интенсивностью выбросов метана, таких как россия и Алжир.

Однако американские экспортеры предупреждают, что им будет сложно технически соблюдать закон, поскольку раздробленный характер газовой промышленности страны означает, что они не могут отслеживать выбросы метана по всем своим цепочкам создания стоимости, поскольку одна партия СПГ может содержать смешанные источники топлива из нескольких газовых месторождений.

С 2027 года законодательство ЕС сделает соблюдение правил метана, эквивалентных правилам ЕС, обязательным условием для иностранных поставщиков при подписании новых контрактов с европейскими покупателями.

Напомним

Европейский Союз планирует представить дорожную карту отказа от российского топлива. Это станет сигналом для компаний увеличить закупки СПГ в США, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

ЕС ищет способы разорвать российские газовые контракты без штрафов - FT