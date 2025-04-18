Кошта: відмова ЄС від російського СПГ звільняє місце для поставок із США

Майбутня публікація Європейським Союзом дорожньої карти щодо відмови від закупівель російського викопного палива стане сигналом для компаній про те, що їм слід закуповувати більше скрапленого природного газу зі США, заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта в інтерв'ю Bloomberg, пише УНН.

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Блок із 27 країн має представити свій план зі згортання закупівель енергоносіїв у москви 6 травня після того, як росія різко скоротила експорт природного газу до Європи після вторгнення в Україну в 2022 році, що викликало безпрецедентне зростання цін на паливо та електроенергію.

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ЄС, залежність якого від російського газу скоротилася приблизно до 19% від загального обсягу поставок минулого року в порівнянні з більш ніж 40% до війни, продовжить скорочувати свій імпорт, сказав Кошта Bloomberg в інтерв'ю в Гамбурзі цього тижня.

"Це створює простір на ринку для імпорту від інших постачальників, що означає нові можливості для Сполучених Штатів", - сказав Кошта.

Це відбувається в той час, коли ЄС вивчає можливість укладання угоди зі США для вирішення торгової суперечки. Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Європу купувати більше американських енергоносіїв, якщо блок хоче уникнути мит.

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Наразі США є третім за величиною постачальником газу до ЄС.

У той час як торгові переговори між США та ЄС ведуться Європейською комісією, рішення про підписання нових контрактів на закупівлю СПГ із США знаходяться в руках компаній і залежать від їхнього погляду на ринок та ціни. За словами Кошти, багато з них мають довгострокові контракти з росією.

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"Політичний сигнал, який подає Єврокомісія, полягає в тому, що є вагомі причини для європейських компаній знаходити хороші ціни в США, - сказав Кошта. - Є чудова можливість збільшити імпорт СПГ із США".

Дорожня карта, над якою працює виконавчий орган ЄС, має запропонувати європейським компаніям інструменти для розірвання довгострокових контрактів з росією. Єврокомісія розглядає можливість рекомендації щодо використання торгових заходів, таких як квоти або тарифи на рівні ЄС, повідомляє Bloomberg.

Хоча санкції проти імпорту російського газу теоретично могли б стати найсильнішим правовим інструментом для покупців з ЄС, щоб оголосити форс-мажор і припинити закупівлю, ЄС досі не пропонував цього, оскільки він не отримав би необхідної одностайної підтримки на тлі опозиції з боку Угорщини та Словаччини, пише видання. А торгові інструменти можуть бути ухвалені кваліфікованою більшістю.