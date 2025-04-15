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Financial Times

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The Guardian

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ЄС шукає способи розірвати російські газові контракти без штрафів - FT

Київ • УНН

 • 7486 перегляди

Єврокомісія вивчає юридичні шляхи, щоб компанії ЄС могли розірвати довгострокові газові контракти з росією без сплати великих штрафів. Це частина плану ЄС відмовитись від російського палива до 2027 року.

ЄС шукає способи розірвати російські газові контракти без штрафів - FT

Брюссель вивчає юридичні варіанти, які дозволили б європейським компаніям розірвати довгострокові російські газові контракти, не сплачуючи москві величезні штрафи, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За словами трьох чиновників, які знають про план, Європейська комісія вивчає контракти та можливість оголошення обставин непереборної сили, що дозволить імпортерам вийти зі своїх зобов’язань без сплати додаткових зборів.

"Якщо вся ідея полягає в тому, щоб не платити росії, то [виплата компенсації] підірве всю мету", - сказав один чиновник ЄС.

Цей крок, як зазначається, підкреслює боротьбу ЄС відлучитися від російських енергоносіїв та позбавити кремль доходів для його війни в Україні. Зараз російський газ, як вказано, становить лише 11 відсотків поставок блоку трубопроводами, порівняно з майже двома п’ятими у 2022 році, але обсяги російського скрапленого природного газу (СПГ) стрімко зросли за останні три роки.

Юристи Єврокомісії вивчають юридичні варіанти в межах дорожньої карти щодо того, як блок позбавиться від російського викопного палива до 2027 року.

ЄС збирається представити план припинення імпорту російських нафти та газу у травні15.04.25, 12:44 • 6850 переглядiв

План, як зазначається, з'являється в критичний для ЄС час, на тлі того, як він також намагається представити енергетичну угоду США, щоб протистояти тарифному режиму президента Дональда Трампа.

США вже є найбільшим постачальником СПГ для блоку і розглядаються як очевидна заміна будь-якому подальшому скороченню російського палива, вказує видання.

За даними Центру досліджень у галузі енергетики та чистого повітря, ЄС заплатив росії 21,9 млрд євро за нафту та газ у період з лютого 2024 року по лютий 2025 року.

На відміну від російського вугілля, газ не підпадає під заборону на імпорт, тоді як ЄС заборонив 90% імпорту нафти з рф. Імпорт газу з країни зріс приблизно на 60 відсотків за останні три роки, але загальний експорт російського газу до блоку все ще є найнижчим з 2022 року, пише видання.

Дорожня карта, що спочатку передбачалася до публікації в березні, як повідомляється, була відкладена частково через побоювання, що будь-яке подальше законодавство буде заблоковане Угорщиною і Словаччиною, на частку яких зараз припадає більша частина трубопровідного газу, що надходить до ЄС. "Проросійський уряд Угорщини пригрозив, що відхилитиме газові санкції, які вимагають одноголосного схвалення 27 держав-членів ЄС", - ідеться у публікації.

Дорожню карту, як зазначається, також було відкладено через початкові обговорення майбутнього трубопроводу "Північний потік", що з'єднує Німеччину та росію, які відновилися на тлі зусиль США щодо пошуку зближення для припинення війни в Україні, та включення закупівель газу до торговельних переговорів з адміністрацією Трампа.

"Це безлад, - сказав один дипломат ЄС. - Як США вписуються у все це? Як нам диверсифікуватися?"

Однак президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила Financial Times, що план має бути опублікований через "три-чотири тижні".

Попри тиск з боку Брюсселя, пише видання, країни ЄС побоюються змушувати компанії скорочувати контракти на постачання СПГ із росією через побоювання, що це призведе до зростання цін, коли компанії борються з геополітичними потрясіннями та високими витратами.

Єврокомісія надала державам-членам повноваження перешкоджати російським і білоруським операторам підключати СПГ до портової інфраструктури або відправляти свій газ через труби ЄС, але міністри скаржилися, що це не дає їм достатньо сильних правових засобів, щоб змусити компанії розірвати свої контракти.

Складність для юристів Єврокомісії полягає в тому, що контракти є секретними і, як правило, різняться, зауважує видання. "Використання війни в Україні для виклику форс-мажору може бути недостатнім з юридичної точки зору," сказав один чиновник ЄС. Франція, Іспанія та порти Бельгії є основними центрами імпорту російського СПГ. Російський завод "Ямал СПГ" досі має контракти з деякими з найбільших енергетичних компаній ЄС, включаючи Shell і Naturgy, вказує видання.

Брюссельський аналітичний центр Брейгеля (Bruegel) цього місяця виступив на користь мит, а не повної заборони на імпорт російського газу, зазначивши, що перше принесе дохід ЄС і змусить російських постачальників знизити ціни, щоб залишатися конкурентоспроможними. На відміну від санкцій, мита лише вимагають підтримки більшості країн-членів ЄС для того, щоб бути затвердженими.

"Терміново потрібен ефективний спільний інструмент для імпорту російського газу - інакше росія може знову використати (перспективу) вибіркових поставок газу для розпалювання глибоких розбратів між державами-членами", - написали аналітики.

ЄС розглядає можливість часткового повернення до імпорту російського газу - Reuters14.04.25, 14:51 • 8014 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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