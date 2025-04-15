ЕС ищет способы разорвать российские газовые контракты без штрафов - FT

Брюссель изучает юридические варианты, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть долгосрочные российские газовые контракты, не выплачивая москве огромные штрафы, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам трех чиновников, которые знают о плане, Европейская комиссия изучает контракты и возможность объявления обстоятельств непреодолимой силы, что позволит импортерам выйти из своих обязательств без уплаты дополнительных сборов.

"Если вся идея состоит в том, чтобы не платить россии, то [выплата компенсации] подорвет всю цель", - сказал один чиновник ЕС.

Этот шаг, как отмечается, подчеркивает борьбу ЕС отлучиться от российских энергоносителей и лишить кремль доходов для его войны в Украине. Сейчас российский газ, как указано, составляет лишь 11 процентов поставок блока по трубопроводам, по сравнению с почти двумя пятыми в 2022 году, но объемы российского сжиженного природного газа (СПГ) стремительно выросли за последние три года.

Юристы Еврокомиссии изучают юридические варианты в рамках дорожной карты относительно того, как блок избавится от российского ископаемого топлива до 2027 года.

ЕС собирается представить план прекращения импорта российской нефти и газа в мае

План, как отмечается, появляется в критическое для ЕС время, на фоне того, как он также пытается представить энергетическое соглашение США, чтобы противостоять тарифному режиму президента Дональда Трампа.

США уже являются крупнейшим поставщиком СПГ для блока и рассматриваются как очевидная замена любому дальнейшему сокращению российского топлива, указывает издание.

По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, ЕС заплатил россии 21,9 млрд евро за нефть и газ в период с февраля 2024 года по февраль 2025 года.

В отличие от российского угля, газ не подпадает под запрет на импорт, тогда как ЕС запретил 90% импорта нефти из рф. Импорт газа из страны вырос примерно на 60 процентов за последние три года, но общий экспорт российского газа в блок все еще является самым низким с 2022 года, пишет издание.

Дорожная карта, которая первоначально предполагалась к публикации в марте, как сообщается, была отложена частично из-за опасений, что любое дальнейшее законодательство будет заблокировано Венгрией и Словакией, на долю которых сейчас приходится большая часть трубопроводного газа, поступающего в ЕС. "Пророссийское правительство Венгрии пригрозило, что отклонит газовые санкции, которые требуют единогласного одобрения 27 государств-членов ЕС", - говорится в публикации.

Дорожная карта, как отмечается, также была отложена из-за ранних обсуждений будущего трубопровода "Северный поток", соединяющего Германию и россию, которые возобновились на фоне усилий США по поиску сближения для прекращения войны в Украине, и включения закупок газа в торговые переговоры с администрацией Трампа.

"Это беспорядок, - сказал один дипломат ЕС. - Как США вписываются во все это? Как нам диверсифицироваться?"

Однако президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила Financial Times, что план должен быть опубликован через "три-четыре недели".

Несмотря на давление со стороны Брюсселя, пишет издание, страны ЕС опасаются заставлять компании сокращать контракты на поставку СПГ из россии из-за опасений, что это приведет к росту цен, когда компании борются с геополитическими потрясениями и высокими затратами.

Еврокомиссия предоставила государствам-членам полномочия препятствовать российским и белорусским операторам подключать СПГ к портовой инфраструктуре или отправлять свой газ через трубы ЕС, но министры жаловались, что это не дает им достаточно сильных правовых средств, чтобы заставить компании расторгнуть свои контракты.

Сложность для юристов Еврокомиссии заключается в том, что контракты являются секретными и, как правило, различаются, замечает издание. "Использование войны в Украине для вызова форс-мажора может быть недостаточным с юридической точки зрения," сказал один чиновник ЕС. Франция, Испания и порты Бельгии являются основными центрами импорта российского СПГ. Российский завод "Ямал СПГ" до сих пор имеет контракты с некоторыми из крупнейших энергетических компаний ЕС, включая Shell и Naturgy, указывает издание.

Брюссельский аналитический центр Брейгеля (Bruegel) в этом месяце выступил в пользу пошлин, а не полного запрета на импорт российского газа, отметив, что первое принесет доход ЕС и заставит российских поставщиков снизить цены, чтобы оставаться конкурентоспособными. В отличие от санкций, пошлины лишь требуют поддержки большинства стран-членов ЕС для того, чтобы быть утвержденными.

"Срочно нужен эффективный совместный инструмент для импорта российского газа - иначе россия может снова использовать (перспективу) выборочных поставок газа для разжигания глубоких разногласий между государствами-членами", - написали аналитики.

ЕС рассматривает возможность частичного возврата к импорту российского газа - Reuters