ЕС собирается представить план прекращения импорта российской нефти и газа в мае

Европейская комиссия объявит более детально стратегию по поэтапному отказу от импорта российской нефти и газа в следующем месяце, заявила она в понедельник, после того, как дважды откладывала план, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

ЕС пообещал отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года в ответ на вторжение москвы в Украину в 2022 году, но Еврокомиссия, как указывает издание, отложила публикацию своей "дорожной карты" того, как это сделать. Изначально план должен был быть представлен в прошлом месяце.

"Еврокомиссия теперь опубликует дорожную карту 6 мая, как показала повестка дня, опубликованная в понедельник", - пишет издание.

Задержки были частично вызваны неопределенностью вокруг запланированных пошлин президента США Дональда Трампа, на фоне того, как торговля энергоносителями может быть связана с торговыми переговорами между ЕС и США, сообщили источники в ЕС.

Хотя поставки российского газа трубопроводами упали с 2022 года, ЕС увеличил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в прошлом году, и блок все еще получал 19% от общего объема поставок газа и СПГ из россии в 2024 году.

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В отличие от нефти ЕС не ввел санкции на импорт российского газа.

Венгрия пообещала заблокировать российские энергетические санкции, которые требуют единогласного одобрения стран ЕС, тогда как некоторые другие правительства также заявили о нежелании одобрять санкции на российский СПГ до того, как ЕС обеспечит альтернативные поставки.

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Еврокомиссия, как сообщается, не указала, какие инструменты планирует предложить для ускорения отказа от российских энергоносителей. Аналитики из аналитического центра Брейгеля (Bruegel), базирующегося в Брюсселе, предположили, что ЕС введет пошлины на импорт российского газа.

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Полный отказ от российского газа будет означать больше закупок ЕС у поставщиков, включая США, указывает издание.

ЕС заявил, что рассмотрит возможность покупки большего количества СПГ из США, а Трамп заявил, что продажа большего количества энергоносителей в Европу станет ключевым направлением усилий его администрации по устранению торгового дефицита с ЕС.

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Американский СПГ помог закрыть дефицит поставок из россии в Европу во время энергетического кризиса 2022 года. В прошлом году США были третьим по величине поставщиком газа в Европу после россии и ведущего поставщика Норвегии.

Но некоторые компании и дипломаты ЕС опасаются, что зависимость от американского газа стала уязвимостью после того, как Трамп дал понять, что энергоносители станут разменной монетой на торговых переговорах, отмечает издание.