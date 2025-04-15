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Сийярто заявил, что ЕС рассматривает отправку "военных советников" в Украину, Венгрия снова в оппозиции

Киев • УНН

 • 4408 просмотра

Петер Сийярто заявил, что ЕС рассматривает отправку военных советников в Украину и выделение 40 млрд евро на вооружение. Венгрия выступает против этих инициатив и нового пакета санкций против России.

Сийярто заявил, что ЕС рассматривает отправку "военных советников" в Украину, Венгрия снова в оппозиции

Европейский Союз рассматривает возможность отправить в Украину "военных советников", направить Украине 40 миллиардов евро на вооружение и собирается ввести новый пакет санкций против россии, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook, отметив, что Будапешт выступает категорически против этих и ряда других пунктов, пишет УНН.

Детали

Сийярто назвал ряд запланированных в ЕС к рассмотрению пунктов.

"Из первых уст из Брюсселя - план по ускорению вступления Украины в ЕС: деньги - 40 миллиардов евро на оружие для Украины в этом году; оружие - теперь 2 миллиона снарядов на сумму 5 миллиардов евро; военные - отправка военных советников в Киев в рамках ранее созданной миссии по обучению украинских солдат; санкции - после 16-го пакета должен быть еще более масштабный и жесткий 17-й пакет санкций. Переговоры о вступлении - открытие всех разделов по вступлению с Украиной в этом году", - написал Сийярто.

Он подчеркнул, что Венгрия выступает против.

"Мы, венгры, противоположны этому. Мы, выступающие за мир, не поддерживаем ни одного провоенного предложения", - указал глава МИД Венгрии.

"Они (ЕС - ред.) хотят созвать неформальную встречу министров иностранных дел Европейского Союза в Украине в мае, - отметил Сийярто, как его цитируют венгерские СМИ. - Сейчас ведется вся подготовительная работа, потому что пока что они могут сделать это только на добровольной основе, благодаря предварительному отказу Венгрии".

Дополнение

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, что Венгрия продолжает препятствовать выделению средств на поддержку Украины из Европейского фонда мира. Также она блокирует переговорный процесс по вступлению Украины в Евросоюз.

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр пообещал разблокировать миллиарды евро приостановленного финансирования Европейского Союза для восстановления экономики, если его изберут в следующем году. Также он будет инициировать референдум относительно того, должна ли Украина присоединиться к ЕС.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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