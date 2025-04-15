Сійярто заявив, що ЄС розглядає відправку "військових радників" в Україну, Угорщина знову в опозиції

Європейський Союз розглядає можливість відправити до України "військових радників", спрямувати Україні 40 мільярдів євро на озброєння та збирається запровадити новий пакет санкцій проти росії, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Facebook, зазначивши, що Будапешт виступає категорично проти цих та низки інших пунктів, пише УНН.

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Сійярто назвав низку запланованих у ЄС до розгляду пунктів.



"Із перших вуст із Брюсселя - план щодо прискорення вступу України до ЄС: гроші - 40 мільярдів євро на зброю для України цього року; зброя - тепер 2 мільйони снарядів на суму 5 мільярдів євро; військові - відправка військових радників до Києва в межах раніше створеної місії з навчання українських солдатів; санкції - після 16-го пакета має бути ще більш масштабний і жорсткий 17-й пакет санкцій. Переговори про вступ - відкриття всіх розділів щодо вступу з Україною цього року", - написав Сійярто.

Він підкреслив, що Угорщина виступає проти.

"Ми, угорці, протилежні цьому. Ми, які виступають за мир, не підтримуємо жодної провоєнної пропозиції", - вказав голова МЗС Угорщини.

"Вони (ЄС - ред.) хочуть скликати неформальну зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Україні в травні, - зазначив Сійярто, як його цитують угорські ЗМІ. - Нині ведеться вся підготовча робота, тому що поки що вони можуть зробити це тільки на добровільній основі, завдяки попередній відмові Угорщини".

Доповнення

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після засідання глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, що Угорщина продовжує перешкоджати виділенню коштів на підтримку України з Європейського фонду мир. Також вона блокує переговорний процес щодо вступу України до Євросоюзу.

Лідер угорської опозиції Петер Мадьяр пообіцяв розблокувати мільярди євро призупиненого фінансування Європейського Союзу для відновлення економіки, якщо його оберуть наступного року. Також він ініціюватиме референдум щодо того, чи повинна Україна приєднатися до ЄС.