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ЕС не включит полный запрет российского СПГ в новый пакет санкций - Politico

ЕС не включит полный запрет российского СПГ в новый пакет санкций - Politico

Киев  •  УНН

 • 6274 просмотра

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16-й пакет санкций ЕС против РФ не будет содержать полного запрета импорта российского СПГ. Пакет будет включать ограничения для танкеров «теневого флота», алюминия и игрового оборудования.

ЕС не будет пытаться полностью запретить закупку российского сжиженного природного газа (СПГ) в своем последнем пакете санкций, со ссылкой на двух дипломатов ЕС сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Европейская комиссия собирается официально представить свой 16-й пакет санкций против России в столицах ЕС в среду, по словам двух дипломатов.

Предложение не будет включать полный запрет на импорт СПГ, как того требуют «ястребы» ЕС. Вместо этого оно лишь остановит поставки российского СПГ на терминалы ЕС, которые не подключены к газовой системе ЕС - ограничение, которое не повлияет на большую часть импорта СПГ.

Кроме СПГ, пакет санкций будет предлагать штрафы для устаревших танкеров-экспортеров нефти, работающих в составе так называемого «теневого флота» России, добавили дипломаты. ЕС будет нацелен на 74 новых судна, заявили два других дипломата ЕС.

Кроме того, новое предложение будет способствовать ограничению экспорта алюминия из РФ, по словам трех дипломатов. 

ЕС готовит поэтапный запрет на российский алюминий - Bloomberg29.01.25, 08:19 • 11136 просмотров

Также пакет будет нацелен на игровое оборудование, как Xbox от Microsoft, которое, по словам ЕС, россия использует для управления беспилотниками.

В прошлом месяце 10 стран ЕС, включая Финляндию, Польшу и страны Балтии, призвали Европейскую комиссию «запретить импорт российского газа и СПГ как можно быстрее».

«Жаль, - сказал литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. - В определенной степени мы разочарованы».

Но Вайчюнас настаивает, что страна возлагает надежды на будущую «дорожную карту» ЕС по прекращению всех российских энергетических связей.

«Мы не теряем веры в то, что [запрет на СПГ] будет согласован в ближайшем будущем», - сказал Вайчюнас.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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