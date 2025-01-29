ЄС не включить цілковиту заборону російського СПГ до нового пакету санкцій - Politico

ЄС не намагатиметься повністю заборонити закупівлю російського скрапленого природного газу (СПГ) у своєму останньому пакеті санкцій, З посиланням на двох дипломаті ЄС повідомляє Politico, пише УНН.

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Європейська комісія збирається офіційно представити свій 16-й пакет санкцій проти росії столицям ЄС у середу, за словами двох дипломатів.

Пропозиція не включатиме цілковиту заборону на імпорт СПГ, як того вимагають "яструби" ЄС. Натомість вона лише зупинить постачання російського СПГ на термінали ЄС, які не підключені до газової системи ЄС - обмеження, яке не вплине на більшу частину імпорту СПГ.

Окрім СПГ, пакет санкцій пропонуватиме штрафи для застарілих танкерів-експортерів нафти, що працюють у складі так званого "тіньового флоту" росії, додали дипломати. ЄС буде націлений на 74 нових судна, заявили два інші дипломати ЄС.

Окрім того, нова пропозиція сприятиме обмеженню експорту алюмінію з рф, за словами трьох дипломатів.

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Також пакет буде націлений на ігрове обладнання, як Xbox від Microsoft, яке, за словами ЄС, росія використовує для управління безпілотниками.

Минулого місяця 10 країн ЄС, включаючи Фінляндію, Польщу та країни Балтії, закликали Європейську комісію "заборонити імпорт російського газу та СПГ якнайшвидше".

"Шкода, - сказав литовський міністр енергетики Жигімантас Вайчунас. - Певною мірою ми розчаровані".

Але Вайчунас наполягає, що країна покладає надії на майбутню "дорожню карту" ЄС щодо припинення всіх енергетичних зв'язків з рф.

"Ми не втрачаємо віри в те, що [заборона на СПГ] буде узгоджена в найближчому майбутньому", - сказав Вайчунас.