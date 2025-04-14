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ЄС розглядає можливість часткового повернення до імпорту російського газу - Reuters

Київ • УНН

 • 8023 перегляди

Європа обговорює відновлення імпорту газу з рф на тлі побоювань щодо залежності від США. Німеччина закликає повернути постачання газу для підтримки промисловості.

ЄС розглядає можливість часткового повернення до імпорту російського газу - Reuters

Європа розмірковує над поверненням до імпорту російського газу на тлі нових ризиків у відносинах зі США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Через понад три роки після повномасштабного вторгнення рф в Україну енергетична безпека Європи залишається крихкою. Хоча скраплений природний газ зі США допоміг заповнити дефіцит під час кризи 2022–2023 років, зараз у ЄС дедалі більше говорять про ризики нової залежності — цього разу від Сполучених Штатів.

Фактор Дональда Трампа, який змінив підхід до європейських партнерів і дедалі частіше використовує енергетику як елемент торгів, змушує великі компанії переглядати позицію. 

Зокрема, йдеться про імпорт частини російського газу, в тому числі від російського державного гіганта "Газпром".

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Це потребуватиме ще однієї серйозної зміни політики, враховуючи, що вторгнення росії в Україну в 2022 році змусило Європейський Союз взяти на себе зобов'язання припинити імпорт російських енергоносіїв до 2027 року.

У Європи обмежені можливості. Переговори з гігантом СПГ Катаром про постачання більшої кількості газу зайшли в глухий кут, і хоча впровадження відновлюваних джерел енергії прискорилося, темпи не настільки швидкі, щоб ЄС відчував себе в безпеці.

Якщо в Україні настане розумний мир, ми могли б повернутися до обсягів поставок в 60 мільярдів кубометрів, можливо, 70 мільярдів кубометрів на рік, включаючи СПГ

- заявив в інтерв'ю агентству Reuters Дідьє Олло, виконавчий віце-президент французької Engie.

Франція частково володіє Engie, яка раніше була одним з найбільших покупців газу Газпрому. Холло сказав, що рф могла б постачати близько 20-25% потреб ЄС, що нижче 40% до війни.

Глава французької нафтової компанії TotalEnergies Патрік Пуянне застеріг Європу від надмірної залежності від американського газу.

"Нам потрібно диверсифікувати, багато маршрутів, а не покладатися на один або два", - сказав Пуянне агентству Reuters. Total - великий експортер американського СПГ, а також продає російський СПГ від приватної компанії Novatek.

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"Європа ніколи не повернеться до імпорту 150 мільярдів кубометрів з росії, як до війни... але я б поставив, можливо, на 70 мільярдів кубометрів", - додав Пуянне.

Німеччина повертається до газового питання

Водночас у Німеччині - країні, яка найбільше постраждала від втрати дешевих російських енергоносіїв, — все гучніше лунають заклики повернути поставки. У хімічному кластері Лойна, де працюють заводи Dow Chemical і Shell, бізнес називає це питання критичним для виживання.

Раніше росія забезпечувала 60% місцевих потреб, в основному за рахунок трубопроводу "Північний потік" який був підірваний у 2022 році.

"Ми перебуваємо у важкій кризі і не можемо чекати", - сказав Крістоф Гюнтер, керуючий директор InfraLeuna.

За його словами, німецька хімічна промисловість скорочує робочі місця вже п'ять кварталів поспіль, чого не спостерігалося вже кілька десятиліть.

Відновлення роботи трубопроводів призведе до більшого зниження цін, ніж будь-які поточні програми субсидій

- сказав він.

"Це табуйована тема", - додав Гюнтер, заявивши, що багато колег погодилися з необхідністю повернутися до російського газу.

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За даними опитування, проведеного інститутом Forsa, в землі Мекленбург-Передня Померанія, східнонімецькому регіоні, де трубопровід "Північний потік" виходить на берег після того, як він пройшов з росії по дну Балтійського моря, 49% німців хочуть відновлення поставок російського газу.

"Нам потрібен російський газ, нам потрібна дешева енергія - неважливо, звідки вона надходить", - сказав Клаус Паур, керуючий директор Leuna-Harze.

"Нам потрібен "Північний потік-2", тому що нам потрібно тримати під контролем витрати на енергоносії",-додав він.

Галузь хоче, щоб федеральний уряд знайшов дешеву енергію, заявив Даніель Келлер, міністр економіки землі Бранденбург, де розташований НПЗ Шведт, співвласником якого є російська нафтова компанія "Роснефть", але який знаходиться під опікою уряду Німеччини.

"Ми можемо собі уявити відновлення прийому або транспортування російської нафти після встановлення миру в Україні", - сказав Келлер.

Згідно з останніми даними, у 2024 році частка США в імпорті газу до ЄС становила 16,7%, Норвегії — 33,6%, а Росії — 18,8%. У 2025 році очікується, що частка російського газу впаде нижче 10%.

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Геополітичні ризики з боку США

Як пише ЗМІ, ЄС готується закупити більше американського СПГ, оскільки Трамп хоче, щоб Європа скоротила свій торговий профіцит з США.

"Нам, безумовно, знадобиться більше СПГ", - заявив минулого тижня комісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович.

За словами Тетяни Митрової, наукового співробітника Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету, тарифна війна посилила стурбованість Європи з приводу залежності від американського газу.

Стає все складніше розглядати американський СПГ як нейтральний товар: у певний момент він може стати геополітичним інструментом

- додала Мітрова.

За словами Арне Ломанна Расмуссена, головного аналітика Global Risk Management, у разі ескалації торговельної війни існує невеликий ризик того, що Сполучені Штати можуть обмежити експорт СПГ.

За словами Воррена Паттерсона, керівника відділу стратегії сировинних товарів у ING, у разі різкого зростання внутрішніх цін на газ у США через зростання попиту з боку промисловості та штучного інтелекту США можуть скоротити експорт на всі ринки.

У 2022 році ЄС поставив перед собою необов'язкову мету припинити імпорт російського газу до 2027 року, але двічі відкладав публікацію планів про те, як це зробити. 

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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