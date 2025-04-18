Будущая публикация Европейским Союзом дорожной карты по отказу от закупок российского ископаемого топлива станет сигналом для компаний о том, что им следует закупать больше сжиженного природного газа из США, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта в интервью Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Блок из 27 стран должен представить свой план по свертыванию закупок энергоносителей у москвы 6 мая после того, как россия резко сократила экспорт природного газа в Европу после вторжения в Украину в 2022 году, что вызвало беспрецедентный рост цен на топливо и электроэнергию.

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ЕС, зависимость которого от российского газа сократилась примерно до 19% от общего объема поставок в прошлом году по сравнению с более чем 40% до войны, продолжит сокращать свой импорт, сказал Кошта Bloomberg в интервью в Гамбурге на этой неделе.

"Это создает пространство на рынке для импорта от других поставщиков, что означает новые возможности для Соединенных Штатов", - сказал Кошта.

Это происходит в то время, когда ЕС изучает возможность заключения соглашения с США для разрешения торгового спора. Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Европу покупать больше американских энергоносителей, если блок хочет избежать пошлин.

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В настоящее время США является третьим по величине поставщиком газа в ЕС.

В то время как торговые переговоры между США и ЕС ведутся Европейской комиссией, решения о подписании новых контрактов на закупку СПГ из США находятся в руках компаний и зависят от их взгляда на рынок и цены. По словам Кошты, у многих из них есть долгосрочные контракты с россией.

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"Политический сигнал, который подает Еврокомиссия, заключается в том, что есть веские причины для европейских компаний находить хорошие цены в США, - сказал Кошта. - Есть прекрасная возможность увеличить импорт СПГ из США".

Дорожная карта, над которой работает исполнительный орган ЕС, должна предложить европейским компаниям инструменты для расторжения долгосрочных контрактов с россией. Еврокомиссия рассматривает возможность рекомендации по использованию торговых мер, таких как квоты или тарифы на уровне ЕС, сообщает Bloomberg.

Хотя санкции против импорта российского газа теоретически могли бы стать самым сильным правовым инструментом для покупателей из ЕС, чтобы объявить форс-мажор и прекратить закупку, ЕС до сих пор не предлагал этого, поскольку он не получил бы необходимой единодушной поддержки на фоне оппозиции со стороны Венгрии и Словакии, пишет издание. А торговые инструменты могут быть приняты квалифицированным большинством.