ЄС обговорює поступку США для сприяння торговельним переговорам - Reuters

Європейський союз шукає можливості полегшити експорт американського газу, при цьому дотримуючись своїх правил щодо викидів метану та намагаючись запобігти торговій війні з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що для сприяння торговельним переговорам із США Єврокомісія розглядає можливість використання гнучкості в застосуванні правил ЄС щодо метану.

Трамп кілька разів заявляв, що ЄС має купувати більше американської нафти та газу, щоб знизити профіцит у торгівлі зі Сполученими Штатами. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС може збільшити закупівлю ЗПГ у США, оскільки блок прагне відмовитися від російського газу до 2027 року - пише інформагенція.

За словами джерел, Євросоюз хоче уникнути послаблення загального закону й одночасно запровадити технічні правила, які б дозволили американським експортерам вважатися такими, що дотримуються "еквівалентних" правил ЄС стосовно метану.

Водночас джерела не уточнили, як цього можна досягти, пише Reuters.

Цей крок може бути ускладнений планом Трампа скасувати чинні в США правила, які вимагають від виробників газу звітувати про викиди метану, внаслідок чого ЄС буде складніше обґрунтувати необхідність автоматичного дотримання цих правил американськими компаніями.

Доповнення

Метан — це парниковий газ, викиди якого вважають другою найбільшою причиною зміни клімату після викидів вуглекислого газу.

Починаючи з 2025 року, Європейський Союз вимагає від імпортерів нафти й газу в Європу відстежувати й звітувати про викиди метану, пов’язані з цим імпортом.

Закон ЄС про метан може надати американському ЗПГ перевагу перед газом від постачальників із більш високою інтенсивністю викидів метану, таких як росія та Алжир.

Однак американські експортери попереджають, що їм буде складно технічно дотримуватись закону, оскільки роздроблений характер газової промисловості країни означає, що вони не можуть відслідковувати викиди метану по всіх своїх ланцюжках створення вартості, оскільки одна партія ЗПГ може містити змішані джерела палива з кількох газових родовищ.

З 2027 року законодавство ЄС зробить дотримання правил метану, еквівалентних правилам ЄС, обов'язковою умовою для іноземних постачальників під час підписання нових контрактів з європейськими покупцями.

Нагадаємо

Європейський Союз планує представити дорожню карту відмови від російського палива. Це стане сигналом для компаній збільшити закупівлі СПГ у США, заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

ЄС шукає способи розірвати російські газові контракти без штрафів - FT