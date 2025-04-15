Алжир різко засудив затримання французькою поліцією свого консула, підозрюваного у викраденні. Це може серйозно зашкодити відносинам між країнами, особливо на тлі суперечок щодо Західної Сахари.
Володимир Зеленський заявив, що удари рф не припиняються, наголосивши на обстрілі цивільного судна в Одесі. Будь-які спроби росії уникнути миру стануть доказом небажання миру.
Внаслідок російської атаки на порт в Одесі загинули четверо громадян Сирії, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено цивільне судно під прапором Барбадосу, причали та склади із зерном.
За останній місяць у Середземному морі зафіксовано три випадки пошкодження нафтових танкерів вибухами. Інциденти сталися біля берегів Італії, Туреччини та Лівії, причини вибухів наразі невідомі.
Саудівська Аравія підписала контракт з терористичною країною на постачання 39 комплексів "Панцир-С1М" та іншої військової техніки. Перші поставки відбулися у 2023 році, після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
МЗС Алжиру викликало французького посла через звинувачення в дестабілізаційних діях з боку Франції. Алжир звинуватив французьку розвідку DGSE в проведенні ворожих операцій проти державних інститутів.
Росія посилює атаки на портову інфраструктуру України для зниження експортного потенціалу. За 3 місяці пошкоджено 300 об'єктів, 177 транспортних засобів та 22 цивільних судна, постраждало 79 цивільних.
Незвичайні зливи затопили пустельні райони Північної Африки, зокрема село Мерзуга в Марокко. За короткий час випало до 99 літрів опадів на квадратний метр, що є рекордом за останні 30-50 років.
Група Вагнера повідомила про смерть російських найманців, узятих у полон у Малі. Повстанці-туареги спростовують ці заяви, стверджуючи, що всі полонені живі. Причина суперечливих повідомлень незрозуміла.
Андрій Сибіга зустрівся з Ахмедом Аттафом на 79-й сесії ГА ООН. Обговорили Формулу миру, приєднання Алжиру до комюніке Саміту миру та активізацію двостороннього діалогу.
За рік роботи українського морського коридору експортовано 70 млн тонн вантажів на 2500 суднах. Зеленський підкреслив важливість цього для країн Азії, Африки, Європи та Америки, а також для гуманітарної ініціативи "Зерно з України".
У липні 2024 року Україна експортувала товарів на $3 млрд, переважно до ЄС та Китаю. Найбільше експортували пшеницю, ріпак, ячмінь та руди, а основними партнерами стали Польща, Іспанія, Німеччина та Китай.
МОК поклав на Росію відповідальність за гендерний скандал з Іман Хеліф на Олімпіаді-2024. IBA, очолювана другом глави Служби безпеки президента РФ, звинуватила боксерку в надмірному рівні тестостерону.
На Олімпіаді-2024 у Парижі розгорівся скандал через участь у боксі жінок з Y-хромосомами. Алжирка Іман Хеліф і тайванка Лінь Юй-Тін були допущені до змагань, незважаючи на провал гендерних тестів.
Повстанці-туареги стверджують, що вбили 84 найманців з російської групи 'Вагнер'. Telegram-канал, пов'язаний із 'Вагнером' підтвердив втрати в цьому регіоні.
Представник ГУР заявив про підготовку нових заходів щодо зменшення спроможностей рф в Африці та інших регіонах. Це коментар щодо нещодавнього знищення "вагнерівців" у Малі туарезькими повстанцями.
Представник ГУР МО України прокоментував атаку на російських найманців у Малі. За його словами, це змушує рф витрачати додаткові ресурси та відволікати сили, а також має іміджеві втрати для агресора.
Члени Ради Безпеки ООН засудили вбивство Ісмаїла Ханії в Ірані та закликали до дипломатичних зусиль. Іран звинуватив США та Ізраїль, погрожуючи відповіддю, а Палестина закликала зупинити ескалацію на Близькому Сході.
Представник ГУР заявив, що туарезькі повстанці отримали необхідну інформацію для успішної операції проти російських найманців у Малі. Юсов натякнув на продовження дій проти російських військових в різних куточках світу.
Повстанці в Малі захопили найманців ПВК "Вагнер" і пропонують передати їх Україні на знак солідарності.
На півночі Малі повстанці повідомили про вбивство та поранення десятків солдатів і найманців з ПВК "вагнер". Армія Малі підтвердила втрату двох військових, а російські блогери повідомили про загибель щонайменше 20 'вагнерівців'.
Туреччина націлилася на уранові родовища Нігеру після скасування прав французьких та канадських компаній. Це відбувається на тлі посилення присутності Росії в Африці через ядерні угоди з кількома країнами.
Міністерство закордонних справ України розширило доступ до консульських послуг за кордоном, надавши 24 установам у 20 країнах доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що дозволить українцям отримувати повторні свідоцтва та витяги з реєстру.
Двоє громадян Молдови залишаються ув'язненими у Франції за створення написів на тему України в Парижі; їхня апеляція була відхилена Апеляційним судом 1 липня 2024 року.
Сотні, якщо не тисячі, смертей і численні лісові пожежі сталися в Європі, Азії та США через рекордно високі температури в останні дні.
Лідери G7 збираються на щорічний саміт в Італії, прагнучи подвоїти підтримку України за рахунок кредитного пакету на 50 мільярдів доларів, використовуючи заморожені російські активи, протистояти економічним амбіціям Китаю та обговорити такі питання, як штучний інтелект, водночас стикаючись із внутрішніми проблемами.
росія і Китай, які мають право вето в Раді Безпеки ООН, висловили в четвер стурбованість проектом резолюції США, який підтримає пропозицію, викладену президентом Сполучених Штатів Джо Байденом щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.
Країни ОПЕК + домовилися продовжити більшу частину своїх скорочень видобутку нафти до 2025 року, поступово згортаючи їх, щоб підтримати ринок на тлі повільного зростання світового попиту.
Алжир запропонував проект резолюції ООН, що вимагає негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників, утримуваних ХАМАСОМ.
Італія готова підтримати санкції ЄС щодо російського скрапленого природного газу (СПГ), оскільки вона диверсифікувала постачання газу і може повністю обійтися без російського газу.