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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24578 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151346 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136206 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133077 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195555 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77408 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Алжир погрожує Франції через затримання консула

Алжир різко засудив затримання французькою поліцією свого консула, підозрюваного у викраденні. Це може серйозно зашкодити відносинам між країнами, особливо на тлі суперечок щодо Західної Сахари.

Новини Світу • 13 квітня, 01:07 • 4028 перегляди

Будь-яке намагання росії “петляти” буде чітким доказом для всіх, що саме вона не хоче миру - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що удари рф не припиняються, наголосивши на обстрілі цивільного судна в Одесі. Будь-які спроби росії уникнути миру стануть доказом небажання миру.

Війна • 12 березня, 19:22 • 15883 перегляди

Удар рф по порту Одеси: загинули 4 моряки-іноземці, пошкоджено судна, причали та склади для зерна

Внаслідок російської атаки на порт в Одесі загинули четверо громадян Сирії, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено цивільне судно під прапором Барбадосу, причали та склади із зерном.

Війна • 12 березня, 06:49 • 26172 перегляди

Три нафтові танкери загадково постраждали від вибухів у Середземному морі

За останній місяць у Середземному морі зафіксовано три випадки пошкодження нафтових танкерів вибухами. Інциденти сталися біля берегів Італії, Туреччини та Лівії, причини вибухів наразі невідомі.

Новини Світу • 20 лютого, 17:15 • 28418 перегляди

Саудівська Аравія придбала російську військову техніку на понад 2 млрд євро

Саудівська Аравія підписала контракт з терористичною країною на постачання 39 комплексів "Панцир-С1М" та іншої військової техніки. Перші поставки відбулися у 2023 році, після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Новини Світу • 24 січня, 22:16 • 32804 перегляди

Алжир звинуватив Францію в дестабілізації ситуації в країні

МЗС Алжиру викликало французького посла через звинувачення в дестабілізаційних діях з боку Франції. Алжир звинуватив французьку розвідку DGSE в проведенні ворожих операцій проти державних інститутів.

Новини Світу • 16 грудня, 03:37 • 19600 перегляди

рф свідомо провокує продовольчу кризу атакуючи портову інфраструктуру України - Кулеба

Росія посилює атаки на портову інфраструктуру України для зниження експортного потенціалу. За 3 місяці пошкоджено 300 об'єктів, 177 транспортних засобів та 22 цивільних судна, постраждало 79 цивільних.

Війна • 10 жовтня, 13:54 • 17579 перегляди

Деякі частини Сахари затопило водою

Незвичайні зливи затопили пустельні райони Північної Африки, зокрема село Мерзуга в Марокко. За короткий час випало до 99 літрів опадів на квадратний метр, що є рекордом за останні 30-50 років.

Новини Світу • 9 жовтня, 08:55 • 13008 перегляди

Група Вагнера заявила про загибель полонених найманців у Малі, повстанці спростовують - ЗМІ

Група Вагнера повідомила про смерть російських найманців, узятих у полон у Малі. Повстанці-туареги спростовують ці заяви, стверджуючи, що всі полонені живі. Причина суперечливих повідомлень незрозуміла.

Новини Світу • 4 жовтня, 19:03 • 26350 перегляди

Сибіга запропонував алжирському колезі приєднатися до комюніке першого Саміту миру

Андрій Сибіга зустрівся з Ахмедом Аттафом на 79-й сесії ГА ООН. Обговорили Формулу миру, приєднання Алжиру до комюніке Саміту миру та активізацію двостороннього діалогу.

Політика • 27 вересня, 15:45 • 20422 перегляди

Експорт українським морським коридором сягнув 70 млн тонн - Зеленський

За рік роботи українського морського коридору експортовано 70 млн тонн вантажів на 2500 суднах. Зеленський підкреслив важливість цього для країн Азії, Африки, Європи та Америки, а також для гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

Економіка • 18 вересня, 13:31 • 18106 перегляди

Україна за місяць наростила експорт товарів на 9%: ключовими імпортерами стали ЄС і Китай

У липні 2024 року Україна експортувала товарів на $3 млрд, переважно до ЄС та Китаю. Найбільше експортували пшеницю, ріпак, ячмінь та руди, а основними партнерами стали Польща, Іспанія, Німеччина та Китай.

Економіка • 6 серпня, 09:30 • 29819 перегляди

МОК звинуватив Росію у гендерному скандалі з алжирською боксеркою

МОК поклав на Росію відповідальність за гендерний скандал з Іман Хеліф на Олімпіаді-2024. IBA, очолювана другом глави Служби безпеки президента РФ, звинуватила боксерку в надмірному рівні тестостерону.

Спорт • 5 серпня, 22:48 • 25236 перегляди

На Олімпіаді розгорівся скандал через боксерок із Y-хромосомами: сьогодні новий бій

На Олімпіаді-2024 у Парижі розгорівся скандал через участь у боксі жінок з Y-хромосомами. Алжирка Іман Хеліф і тайванка Лінь Юй-Тін були допущені до змагань, незважаючи на провал гендерних тестів.

Спорт • 3 серпня, 10:59 • 20158 перегляди

Повстанці-туареги стверджують, що вбили десятки російських бойовиків у Малі

Повстанці-туареги стверджують, що вбили 84 найманців з російської групи 'Вагнер'. Telegram-канал, пов'язаний із 'Вагнером' підтвердив втрати в цьому регіоні.

Новини Світу • 2 серпня, 14:01 • 20386 перегляди

Юсов про знищення вагнерівців в Африці: професійні люди готують вже наступні заходи

Представник ГУР заявив про підготовку нових заходів щодо зменшення спроможностей рф в Африці та інших регіонах. Це коментар щодо нещодавнього знищення "вагнерівців" у Малі туарезькими повстанцями.

Війна • 1 серпня, 15:02 • 25973 перегляди

Юсов про знищення "вагнерівців" у Малі: є військові наслідки для рф

Представник ГУР МО України прокоментував атаку на російських найманців у Малі. За його словами, це змушує рф витрачати додаткові ресурси та відволікати сили, а також має іміджеві втрати для агресора.

Війна • 1 серпня, 14:56 • 27861 перегляди

Країни Радбезу ООН засудили вбивство лідера ХАМАС: закликали до дипломатії

Члени Ради Безпеки ООН засудили вбивство Ісмаїла Ханії в Ірані та закликали до дипломатичних зусиль. Іран звинуватив США та Ізраїль, погрожуючи відповіддю, а Палестина закликала зупинити ескалацію на Близькому Сході.

Новини Світу • 1 серпня, 06:04 • 21208 перегляди

В ГУР прокоментували знищення “вагнерівців” у Малі: “продовження буде”

Представник ГУР заявив, що туарезькі повстанці отримали необхідну інформацію для успішної операції проти російських найманців у Малі. Юсов натякнув на продовження дій проти російських військових в різних куточках світу.

Війна • 29 липня, 11:23 • 64517 перегляди

Малійські повстанці хочуть передати затриманих "вагерівців" Україні

Повстанці в Малі захопили найманців ПВК "Вагнер" і пропонують передати їх Україні на знак солідарності.

Війна • 28 липня, 09:12 • 92459 перегляди

Повстанці з Малі заявили, що вбили і поранили десятки "вагнерівців" - Reuters

На півночі Малі повстанці повідомили про вбивство та поранення десятків солдатів і найманців з ПВК "вагнер". Армія Малі підтвердила втрату двох військових, а російські блогери повідомили про загибель щонайменше 20 'вагнерівців'.

Новини Світу • 28 липня, 07:37 • 25989 перегляди

Туреччина прагне отримати уранові активи Нігеру після Росії

Туреччина націлилася на уранові родовища Нігеру після скасування прав французьких та канадських компаній. Це відбувається на тлі посилення присутності Росії в Африці через ядерні угоди з кількома країнами.

Економіка • 21 липня, 02:41 • 105132 перегляди

МЗС України розширило доступ до консульських послуг за кордоном: додалися 24 установи у 20 країнах

Міністерство закордонних справ України розширило доступ до консульських послуг за кордоном, надавши 24 установам у 20 країнах доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що дозволить українцям отримувати повторні свідоцтва та витяги з реєстру.

Політика • 15 липня, 12:54 • 30920 перегляди

Громадяни Молдови, які розмалювали стіни зі згадкою про Україну, залишаються за гратами у Франції

Двоє громадян Молдови залишаються ув'язненими у Франції за створення написів на тему України в Парижі; їхня апеляція була відхилена Апеляційним судом 1 липня 2024 року.

Суспільство • 3 липня, 14:54 • 34057 перегляди

Смертельна спека призводить до сотень смертей, лісових пожеж по всій Європі, Азії та США

Сотні, якщо не тисячі, смертей і численні лісові пожежі сталися в Європі, Азії та США через рекордно високі температури в останні дні.

Здоров'я • 21 червня, 01:31 • 25440 перегляди

Лідери G7 на саміті в Італії зосередяться на війні в Україні та Китаї

Лідери G7 збираються на щорічний саміт в Італії, прагнучи подвоїти підтримку України за рахунок кредитного пакету на 50 мільярдів доларів, використовуючи заморожені російські активи, протистояти економічним амбіціям Китаю та обговорити такі питання, як штучний інтелект, водночас стикаючись із внутрішніми проблемами.

Війна • 13 червня, 06:45 • 38388 перегляди

росія та Китай сперечаються зі США через резолюцію ООН щодо плану припинення вогню в секторі Газа - Reuters

росія і Китай, які мають право вето в Раді Безпеки ООН, висловили в четвер стурбованість проектом резолюції США, який підтримає пропозицію, викладену президентом Сполучених Штатів Джо Байденом щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Новини Світу • 7 червня, 13:57 • 19806 перегляди

ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року

Країни ОПЕК + домовилися продовжити більшу частину своїх скорочень видобутку нафти до 2025 року, поступово згортаючи їх, щоб підтримати ринок на тлі повільного зростання світового попиту.

Економіка • 2 червня, 19:50 • 53979 перегляди

Алжир запропонує ООН вжити заходів, щоб "покласти край вбивствам у Рафаху"

Алжир запропонував проект резолюції ООН, що вимагає негайного припинення вогню в Газі, звільнення заручників, утримуваних ХАМАСОМ.

Новини Світу • 29 травня, 09:09 • 23468 перегляди

Італія готова підтримати санкції ЄС проти російського СПГ

Італія готова підтримати санкції ЄС щодо російського скрапленого природного газу (СПГ), оскільки вона диверсифікувала постачання газу і може повністю обійтися без російського газу.

Політика • 29 квітня, 01:24 • 39304 перегляди