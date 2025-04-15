МЗС України розширило доступ до консульських послуг за кордоном: додалися 24 установи у 20 країнах

Міністерство закордонних справ України розширило доступ до консульських послуг за кордоном, надавши 24 установам у 20 країнах доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що дозволить українцям отримувати повторні свідоцтва та витяги з реєстру.