рф завербувала на війну проти України понад 27 тисяч іноземців зі 135 країн - Коордштаб

Росія завербувала для війни проти України 27 407 іноземних громадян зі 135 країн світу. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Єгипет, Ємен, Сомалі, Ірак, Алжир, Сирія, Марокко, Йордан – це далеко не повний перелік країн арабського світу, громадян яких російська федерація вербує на війну проти України - йдеться в повідомленні.

Наразі в українському полоні перебувають сотні іноземців, і їх кількість продовжує зростати. Щотижня Сили оборони беруть у полон від одного до трьох громадян третіх країн.

Станом на сьогодні проєкт Координаційного штабу "Хочу жить" вже опублікував дані понад 10 тисяч ідентифікованих живих та загиблих іноземців в російській армії з різних куточків світу. Всього на даний момент відомо про 27 407 іноземних громадян зі 135 країн світу, завербованих в російську армію.

Тільки у 2025 році в окупаційних військах рф опинилися сотні вихідців з арабомовних країн Африки та Ближнього Сходу. Проєкт "Хочу жить" опублікував фільм про п'ятьох таких "шукачів пригод" – з Єгипту, Ємену та Сомалі. Всі вони стверджують, що відправилися до росії заробити грошей, але в результаті опинилися на передовій - йдеться в повідомленні.

