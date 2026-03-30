РФ завербовала на войну против Украины более 27 тысяч иностранцев из 135 стран - Коордштаб

Россия завербовала для войны против Украины 27 407 иностранных граждан из 135 стран мира. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

Египет, Йемен, Сомали, Ирак, Алжир, Сирия, Марокко, Иордания – это далеко не полный перечень стран арабского мира, граждан которых российская федерация вербует на войну против Украины - говорится в сообщении.

Сейчас в украинском плену находятся сотни иностранцев, и их количество продолжает расти. Еженедельно Силы обороны берут в плен от одного до трех граждан третьих стран.

По состоянию на сегодня проект Координационного штаба "Хочу жить" уже опубликовал данные более 10 тысяч идентифицированных живых и погибших иностранцев в российской армии из разных уголков мира. Всего на данный момент известно о 27 407 иностранных гражданах из 135 стран мира, завербованных в российскую армию.

Только в 2025 году в оккупационных войсках рф оказались сотни выходцев из арабоязычных стран Африки и Ближнего Востока. Проект "Хочу жить" опубликовал фильм о пяти таких "искателях приключений" – из Египта, Йемена и Сомали. Все они утверждают, что отправились в россию заработать денег, но в результате оказались на передовой - говорится в сообщении.

