рф ежемесячно рекрутирует и теряет около 30-40 тысяч военнослужащих - ГУР

В рф наблюдается подготовка к полноценной всеобщей мобилизации, поскольку оккупационная армия пополняется за счет контрактников-добровольцев, рассчитывающих на финансовые стимулы. Армия государства-агрессора ежемесячно рекрутирует и теряет около 30-40 тысяч военнослужащих. Об этом в комментарии для "Радио Свобода" рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, пишет УНН.

Детали

Российские власти активно стимулируют подписание контрактов финансовыми выплатами, которые отличаются в зависимости от региона. В некоторых случаях местные чиновники даже конкурируют между собой.

Губернаторы каких-то определенных регионов друг перед другом хвастаются, кто может заплатить больше, кто может дать больше призывнику - пояснил представитель ГУР МО Украины.

В то же время, по оценкам украинской разведки, ежемесячные потери армии рф составляют примерно 30-40 тысяч человек – на уровне с количеством новобранцев.

По его словам, такой баланс в ближайшей перспективе позволяет россии продолжать агрессию без необходимости объявления всеобщей мобилизации. Вместе с тем, в таких условиях враг не может рассчитывать на осуществление стратегических прорывов на фронте.

То есть сказать, что что-то изменится и мобилизационный ресурс будет становиться меньше, или люди будут переставать идти в вооруженные силы, зная политику россии, зная психологию россиян, мы, к сожалению, не можем этого утверждать. Потому что они будут создавать, власть будет создавать такие условия, чтобы людям все равно не оставалось ничего, кроме как пойти и подписать контракт - подытожил Андрей Черняк.

Сейчас военная разведка не видит предпосылок для уменьшения мобилизационного ресурса рф в ближайшей перспективе.

российские раненые массово умирают без эвакуации на Константиновском направлении – АТЕШ