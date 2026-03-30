российские раненые массово умирают без эвакуации на Константиновском направлении – АТЕШ
Киев • УНН
Оккупантов оставляют на позициях без помощи на несколько суток из-за дефицита медиков. Командование игнорирует запросы на усиление медицинских групп на фронте.
Партизанское движение "АТЕШ" заявило о критической ситуации в российских подразделениях на Константиновском направлении. По их данным, раненых военных РФ после штурмов часто оставляют прямо на передовых позициях без эвакуации на два-три дня, а иногда и дольше. Об этом пишет УНН.
Об этом, как утверждают в движении, сообщил их агент из состава 255-го мотострелкового полка армии РФ.
По информации "АТЕШ", в российских подразделениях катастрофически не хватает медицинских групп, а те, что остались, физически не успевают забирать всех раненых.
Ребят оставляют лежать по трое суток
Там также утверждают, что командиры регулярно подают запросы на усиление медслужбы, однако месяцами не получают ответа.
В "АТЕШ" заявляют, что часть российских военных погибает не от самих боевых повреждений, а из-за того, что помощь поступает слишком поздно или не поступает вообще.
По словам партизан, полученная информация уже передана Силам обороны Украины.
