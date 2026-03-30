российские раненые массово умирают без эвакуации на Константиновском направлении – АТЕШ

$43.8850.61
ukenru
29 марта, 13:23
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Эксклюзив
29 марта, 12:02
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
29 марта, 09:25
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
29 марта, 07:21
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
28 марта, 17:19
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
3м/с
79%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ишак Дар
Андрей Костин
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Пакистан
Реклама
УНН Lite
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 23234 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 23406 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 24733 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 28537 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 32019 просмотра
Актуальное
Техника
The New York Times
Социальная сеть
Financial Times
Отопление

российские раненые массово умирают без эвакуации на Константиновском направлении – АТЕШ

Киев • УНН

 • 2478 просмотра

Оккупантов оставляют на позициях без помощи на несколько суток из-за дефицита медиков. Командование игнорирует запросы на усиление медицинских групп на фронте.

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о критической ситуации в российских подразделениях на Константиновском направлении. По их данным, раненых военных РФ после штурмов часто оставляют прямо на передовых позициях без эвакуации на два-три дня, а иногда и дольше. Об этом пишет УНН.

Подробности

Об этом, как утверждают в движении, сообщил их агент из состава 255-го мотострелкового полка армии РФ.

По информации "АТЕШ", в российских подразделениях катастрофически не хватает медицинских групп, а те, что остались, физически не успевают забирать всех раненых.

Ребят оставляют лежать по трое суток

– цитируют в движении слова своего агента.

Там также утверждают, что командиры регулярно подают запросы на усиление медслужбы, однако месяцами не получают ответа.

В "АТЕШ" заявляют, что часть российских военных погибает не от самих боевых повреждений, а из-за того, что помощь поступает слишком поздно или не поступает вообще.

По словам партизан, полученная информация уже передана Силам обороны Украины.

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Украина