Офицеры РФ массово списывают и продают оружие на Запорожском направлении - АТЕШ
Киев • УНН
Офицеры РФ списывают современное оружие как боевые потери для продажи на черном рынке. Рядовым оккупантам выдают старые АК-74, которые постоянно клинят в бою.
Партизанское движение «АТЕШ» заявило о схеме нелегальной продажи оружия и боеприпасов в подразделениях армии РФ на Запорожском направлении. По их данным, к этому причастны командиры рот и начальники складов. Об этом пишет УНН.
Детали
По информации «АТЕШ», часть вооружения российские военные выводят из учета, оформляя его как утраченное в бою или поврежденное. После этого оружие передают посредникам и продают через нелегальные каналы.
Речь идет, в частности, о современных автоматах АК-12 и АК-102, которые, по утверждению партизан, попадают на черный рынок и в криминальную среду через временно оккупированные Токмак и Мелитополь.
Чем это оборачивается для российских военных
Вместо этого рядовым оккупантам, по данным «АТЕШ», выдают устаревшие автоматы АК-74 и другие старые модели.
В движении утверждают, что такое оружие часто дает осечки или заклинивает во время боя, что непосредственно влияет на боеспособность подразделений и увеличивает потери.
В «АТЕШ» отмечают, что сами российские военные осознают ситуацию, однако не могут на нее повлиять.
По версии партизан, пока командиры зарабатывают на продаже современного вооружения, личный состав отправляют на передовую с оружием, которое может отказать в критический момент.
