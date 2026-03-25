Офицеры РФ массово списывают и продают оружие на Запорожском направлении - АТЕШ

Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 25567 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Свириденко задекларировала 1,3 млн грн зарплаты, более 3,2 млн грн гонораров, а также квартиры в Киеве и Чернигове24 марта, 21:14 • 13508 просмотра
"Берегите людей, меньше болтовни" - Мадяр ответил Садовому на упреки в неэффективности ПВО после атаки дронов на Львов24 марта, 22:48 • 6382 просмотра
В США фиксируют одну из самых масштабных волн жары в историиPhoto25 марта, 00:16 • 10131 просмотра
Украинская ведущая Елена Курбанова впервые стала мамой – как назвали малышку25 марта, 00:48 • 10587 просмотра
Генштаб сообщил о более чем 1200 ликвидированных оккупантах за суткиPhoto04:34 • 10383 просмотра
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенкаPhoto24 марта, 15:18 • 34294 просмотра
Несовершенство законодательства сдерживает масштабирование Defence City - позиция экспертов 24 марта, 11:15 • 67125 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн06:19 • 1316 просмотра
Украинская ведущая Елена Курбанова впервые стала мамой – как назвали малышку25 марта, 00:48 • 10634 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 15346 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 46274 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 47309 просмотра
Офицеры РФ массово списывают и продают оружие на Запорожском направлении - АТЕШ

Киев • УНН

 • 2076 просмотра

Офицеры РФ списывают современное оружие как боевые потери для продажи на черном рынке. Рядовым оккупантам выдают старые АК-74, которые постоянно клинят в бою.

Партизанское движение «АТЕШ» заявило о схеме нелегальной продажи оружия и боеприпасов в подразделениях армии РФ на Запорожском направлении. По их данным, к этому причастны командиры рот и начальники складов. Об этом пишет УНН.

Детали

По информации «АТЕШ», часть вооружения российские военные выводят из учета, оформляя его как утраченное в бою или поврежденное. После этого оружие передают посредникам и продают через нелегальные каналы.

Речь идет, в частности, о современных автоматах АК-12 и АК-102, которые, по утверждению партизан, попадают на черный рынок и в криминальную среду через временно оккупированные Токмак и Мелитополь.

Чем это оборачивается для российских военных

Вместо этого рядовым оккупантам, по данным «АТЕШ», выдают устаревшие автоматы АК-74 и другие старые модели.

Оккупанты стянули топливозаправщики на базу в Луганске АТЕШ24.03.26, 07:26 • 5688 просмотров

В движении утверждают, что такое оружие часто дает осечки или заклинивает во время боя, что непосредственно влияет на боеспособность подразделений и увеличивает потери.

В «АТЕШ» отмечают, что сами российские военные осознают ситуацию, однако не могут на нее повлиять.

По версии партизан, пока командиры зарабатывают на продаже современного вооружения, личный состав отправляют на передовую с оружием, которое может отказать в критический момент.

Оккупанты на Луганщине массово вручают мужчинам предписания на блокпостах - партизаны23.03.26, 07:46 • 6608 просмотров

