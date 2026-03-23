Оккупанты на Луганщине массово вручают мужчинам предписания на блокпостах - партизаны
Киев • УНН
На оккупированной Луганщине мужчинам старше 30 лет вручают предписания для воинского учета. В случае отказа захватчики угрожают принудительными визитами.
На временно оккупированной территории Луганской области усилили контроль за мужчинами призывного возраста. Об этом сообщают активисты движения "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
По информации подполья, на блокпостах представители оккупационных структур массово вручают предписания о необходимости встать на воинский учет.
Документы получают не только мужчины призывного возраста, но и лица старше 30 лет. По словам активистов, такие действия направлены на расширение мобилизационного ресурса.
Угрозы и принуждение
Активисты отмечают, что в случае отказа выполнять требования применяются угрозы. В частности, оккупационные структуры предупреждают о возможных визитах по месту жительства с целью принудительной постановки на учет.
Подобная практика уже применялась на оккупированных территориях в 2022 году.
По данным подполья, нынешние действия связаны с попытками компенсировать потери российских войск за счет местного населения.
Активисты отмечают, что принудительная мобилизация на оккупированных территориях ранее приводила к значительным потерям среди местных жителей.
