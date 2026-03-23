Оккупанты на Луганщине массово вручают мужчинам предписания на блокпостах - партизаны

22 марта, 20:58 • 14430 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
22 марта, 16:43 • 34608 просмотра
Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели
22 марта, 15:40 • 40212 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24 • 60902 просмотра
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01 • 95498 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
22 марта, 02:48 • 65037 просмотра
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15 • 71413 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
21 марта, 08:53 • 79060 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 68607 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
20 марта, 17:00 • 80079 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Сказал, что в воскресенье будет во Владимирском соборе: Епифаний раскрыл последнее пророчество патриарха Филарета22 марта, 21:27 • 17071 просмотра
Выборы в Словении остаются без явного победителя по данным экзитполов22 марта, 21:40 • 7552 просмотра
Мощный взрыв под Римом разрушил дома, есть тяжелораненые22 марта, 22:33 • 9926 просмотра
Штормы на Гавайях нанесли ущерб на 1 миллиард долларов – губернатор22 марта, 23:53 • 5960 просмотра
В США опубликовали ранее неизвестные фото Нила Армстронга после аварии миссии Джемини-8Photo00:10 • 10298 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto22 марта, 09:01 • 95498 просмотра
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 68322 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 63032 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
20 марта, 15:55 • 133588 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
20 марта, 13:16 • 88211 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 34109 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 37499 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 37016 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 39284 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 36797 просмотра
Оккупанты на Луганщине массово вручают мужчинам предписания на блокпостах - партизаны

Киев • УНН

 • 656 просмотра

На оккупированной Луганщине мужчинам старше 30 лет вручают предписания для воинского учета. В случае отказа захватчики угрожают принудительными визитами.

Оккупанты на Луганщине массово вручают мужчинам предписания на блокпостах - партизаны

На временно оккупированной территории Луганской области усилили контроль за мужчинами призывного возраста. Об этом сообщают активисты движения "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

По информации подполья, на блокпостах представители оккупационных структур массово вручают предписания о необходимости встать на воинский учет.

Документы получают не только мужчины призывного возраста, но и лица старше 30 лет. По словам активистов, такие действия направлены на расширение мобилизационного ресурса.

Угрозы и принуждение

Активисты отмечают, что в случае отказа выполнять требования применяются угрозы. В частности, оккупационные структуры предупреждают о возможных визитах по месту жительства с целью принудительной постановки на учет.

Партизаны "АТЕШ" обнаружили сеть складов боеприпасов рф на Донбассе21.03.26, 09:41 • 6126 просмотров

Подобная практика уже применялась на оккупированных территориях в 2022 году.

По данным подполья, нынешние действия связаны с попытками компенсировать потери российских войск за счет местного населения.

Активисты отмечают, что принудительная мобилизация на оккупированных территориях ранее приводила к значительным потерям среди местных жителей.

"Кибер-АТЕШ" узнали о многочисленных преступлениях внутри армии рф - детали20.03.26, 10:02 • 5185 просмотров

Степан Гафтко

