Специалисты "Кибер-АТЕШ" получили доступ к закрытым аналитическим материалам российских силовых структур, в которых описаны многочисленные преступления внутри армии рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Этот документ содержит сведения о масштабной коррупции, фиктивных ранениях и злоупотреблениях среди военнослужащих, участвующих в войне против Украины.

В российских подразделениях широко распространены схемы незаконного получения многомиллионных выплат за "ранения". Некоторые военнослужащие намеренно подрывают рядом с собой гранаты, наносят себе увечья или оформляют фиктивные документы.

По данным партизанского движения "АТЕШ", в отдельных случаях ранения даже имитируют хирургическим путем - в тела военнослужащих имплантируют осколки, чтобы создать видимость боевых ранений и получить причитающиеся выплаты.

В россии из-за потерь на войне с Украиной углубился демографический кризис до критического уровня. На этом фоне кремль активизировал пропаганду многодетности, ввел выплаты беременным школьницам и усилил давление на женщин и врачей.