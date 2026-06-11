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Дело о смерти Аднана Кивана: обвиняемые врачи Odrex продолжают затягивать судебное разбирательство

Киев • УНН

 • 7366 просмотра

Суд в Одессе не избрал меру пресечения врачам Odrex из-за затягивания процесса защитой. Медиков обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента.

Дело о смерти Аднана Кивана: обвиняемые врачи Odrex продолжают затягивать судебное разбирательство

Судебное разбирательство уголовного дела в отношении врачей одесской частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, обвиняемых в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что могло повлечь тяжкие последствия для пациента и привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана, снова оказалось под угрозой срыва из-за действий стороны защиты. Киевский районный суд Одессы не смог рассмотреть ходатайство прокуратуры об избрании мер пресечения обвиняемым из-за неявки одного из адвокатов и перенес заседание на пятницу, пишет УНН.

В начале подготовительного судебного заседания судья сообщил, что адвокат обвиняемой Белоцерковской Юлия Дузь подала ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с пребыванием на больничном. Стоит отметить, что аналогичное ходатайство она заявляла и на предыдущем заседании, что может свидетельствовать о попытках затягивания судебного разбирательства.

По версии стороны обвинения, после оперативного вмешательства пациенту не была назначена надлежащая антибактериальная терапия, а также не было своевременного реагирования на послеоперационные осложнения. Это могло привести к развитию сепсиса, который, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, мог стать причиной смерти.

В ходе подготовительного заседания планировалось, что суд рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании Марине Белоцерковской и Виталию Русакову мер пресечения в виде ночного домашнего ареста. 

Такие ходатайства, согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), должны быть рассмотрены не позднее чем через 72 часа с момента поступления. Для недопущения срыва сроков суд привлек через систему бесплатной правовой помощи другого адвоката для участия в отдельном процессуальном действии – рассмотрении ходатайства.

Понимая, что неявка адвоката не помогла сорвать заседание, защитники второго обвиняемого – Виталия Русакова заявили отвод прокурору Дмитрию Ткачуку. Суд рассмотрел это ходатайство и отказал в его удовлетворении.

После этого суд сообщил, что из-за отсутствия основной защитницы Белоцерковской не может провести полноценное подготовительное заседание и вынужден ограничиться рассмотрением только неотложных ходатайств прокуратуры – относительно мер пресечения для обвиняемых и ходатайства об отстранении Русакова от должности.

Что известно о врачах Odrex, которых судят по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана18.05.26, 13:09 • 37472 просмотра

Впрочем, и это рассмотрение было заблокировано новыми процессуальными заявлениями. Белоцерковская сообщила суду, что не признает привлеченного адвоката и отказывается от его услуг, так как не заключала с ним договор. На этом основании она устно заявила отвод председательствующему судье Владимиру Чаплицкому.

Отвод поддержал и защитник Русакова, который также заявил собственный отвод судье, ссылаясь на сомнения в его беспристрастности.

Эти заявления рассмотрел другой судья Владимир Иванчук и после заслушивания доводов сторон оставил все заявления об отводе без удовлетворения.

Что интересно, обвиняемый Русаков привел на судебное заседание группу поддержки, которая активно реагировала на все заявления стороны обвинения. 

После этого в подготовительном заседании был объявлен перерыв до 12 июня 2026 года в 13:45. В пятницу суд перейдет к рассмотрению ходатайств прокурора об избрании мер пресечения врачам и отстранении Русакова от должности.

Таким образом, подготовительное заседание по делу снова не удалось провести в полном объеме. Серия ходатайств об отложении, отводов прокурору и судье, а также отказ от привлеченного защитника фактически привели к очередному затягиванию рассмотрения резонансного дела, которое уже длительное время находится на рассмотрении суда.

Стоит добавить, что несмотря на серьезность обвинений в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что могло привести к смерти пациента, Виталий Русаков с апреля вернулся к медицинской практике и продолжает оперировать в "Одрексе". Как он сам рассказал в одном из своих видео, за это время им было проведено 45 оперативных вмешательств. Очевидно, в частной клинике не привыкли волноваться за безопасность пациентов.

Напомним

Приморский районный суд Одессы должен был перейти к одному из ключевых этапов в деле о возможной медицинской халатности врачей частной клиники Odrex – исследованию медицинских доказательств и заслушиванию эксперта-онколога. Именно на этом этапе стороны должны были получить профессиональную оценку действий обвиняемых медиков и соответствия лечения медицинским стандартам. Однако вместо анализа медицинской составляющей процесс снова переключился на процедурные споры: защита одного из обвиняемых врачей инициировала передачу дела в другой суд. Адвокаты потерпевшей стороны называли такие действия затягиванием рассмотрения дела, в то время как сам обвиняемый ведет активную публичную кампанию в собственных соцсетях.

Одесский апелляционный суд удовлетворил представление стороны защиты и принял решение о передаче уголовного производства в отношении Русакова и Белоцерковской из Приморского районного суда в Киевский районный суд Одессы. В связи с этим слушание дела началось сначала. 

Очевидно понимая, что врачам не удастся избежать уголовной ответственности, защита прибегает к тактике затягивания судебного разбирательства, вероятно надеясь, что дело будет закрыто по срокам давности.

Лилия Подоляк

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