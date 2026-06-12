Потери РФ за сутки составили 1300 военных и более 2200 беспилотников — Генштаб
Киев • УНН
За сутки российская армия потеряла 1300 человек личного состава и 2218 беспилотников. Также уничтожено 78 артиллерийских систем и 8 наземных роботов.
За сутки 11 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1300 солдат и 2218 БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1380120 (+1300) человек ликвидировано
- танков ‒ 12014 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 24728 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 43865 (+78)
- РСЗО ‒ 1861 (+2)
- средства ПВО ‒ 1417 (+1)
- самолетов ‒ 436 (0)
- вертолетов ‒ 353 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 344869 (+2218)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 1636 (+8)
- корабли / катера ‒ 33 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 105850 (+352)
- специальная техника ‒ 4280 (+3)
- крылатые ракеты ‒ 4733 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о преимуществе Украины в FPV-дронах 1,5 к 1. Он добавил, что в мае беспилотники поразили 180 тысяч целей и уничтожили 4 тысячи "Шахедов".
В мае ВСУ освободили более 100 км² территории и нанесли врагу ущерб более чем на миллиард долларов - Сырский08.06.26, 12:21 • 4016 просмотров