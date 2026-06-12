Потери РФ за сутки составили 1300 военных и более 2200 беспилотников — Генштаб

За сутки 11 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1300 солдат и 2218 БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1380120 (+1300) человек ликвидировано

танков ‒ 12014 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 24728 (+1)

артиллерийских систем ‒ 43865 (+78)

РСЗО ‒ 1861 (+2)

средства ПВО ‒ 1417 (+1)

самолетов ‒ 436 (0)

вертолетов ‒ 353 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 344869 (+2218)

наземных робототехнических комплексов ‒ 1636 (+8)

корабли / катера ‒ 33 (0)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 105850 (+352)

специальная техника ‒ 4280 (+3)

крылатые ракеты ‒ 4733 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о преимуществе Украины в FPV-дронах 1,5 к 1. Он добавил, что в мае беспилотники поразили 180 тысяч целей и уничтожили 4 тысячи "Шахедов".

В мае ВСУ освободили более 100 км² территории и нанесли врагу ущерб более чем на миллиард долларов - Сырский