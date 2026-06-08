В мае ВСУ освободили более 100 км² территории и нанесли врагу ущерб более чем на миллиард долларов - Сырский
Киев • УНН
В мае ВСУ освободили более 100 квадратных километров территорий. Удары по тыловой инфраструктуре России нанесли врагу ущерб более чем на 1 миллиард долларов.
Вооруженные силы Украины продолжают удерживать оборону, наносить потери российским войскам и сохранять инициативу на отдельных участках фронта. В мае соотношение освобожденных и утраченных территорий составило почти 100 квадратных километров в пользу Украины, а ущерб, нанесенный россии ударами в глубоком тылу, превысил 1 млрд долларов. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Детали
По словам Сырского, ситуация на фронте остается сложной и динамичной. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.
Несмотря на постоянное давление противника, Вооруженные Силы Украины продолжают стойко удерживать оборону, уничтожать оккупантов и наносить эффективные удары по врагу в его оперативной и стратегической глубине
Он отметил, что с начала года украинские военные освободили уже более 600 квадратных километров территории.
Сырский также сообщил, что в течение мая подразделения беспилотных систем поразили более 88 тысяч целей, а по оценкам Командования Сил беспилотных систем было обезврежено более 30,5 тысяч российских военнослужащих.
Отдельно он отметил работу средств Deep Strike, которые в мае поразили 111 объектов военно-промышленного комплекса, энергетической и топливной инфраструктуры россии.
Прямые и косвенные экономические убытки, нанесенные противнику в результате операций Deep Strike в мае, составили около 1,058 млрд долларов
По его словам, в мае также впервые в рамках единого замысла была реализована серия успешных ударов по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса на территории москвы и московской области.
Главнокомандующий сообщил, что силы противовоздушной обороны в течение месяца уничтожили более 59 тысяч воздушных целей и отразили 25 ракетно-авиационных ударов противника.
В то же время Сырский подчеркнул, что Украина продолжает нуждаться в дополнительных современных системах ПВО и ракетах к ним.
Кроме того, Военно-Морские силы в мае провели около 1500 мероприятий по обеспечению безопасности гражданского судоходства, что позволило обеспечить проход 633 судов в порты Большой Одессы и реки Дунай.
По результатам ежемесячного итогового совещания Сырский определил задачи для всех составляющих Вооруженных сил Украины на ближайший период.
Сырский раскрыл численность российских войск на южном фронте06.06.26, 11:00 • 24477 просмотров