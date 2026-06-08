В мае ВСУ освободили более 100 км² территории и нанесли врагу ущерб более чем на миллиард долларов - Сырский

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать оборону, наносить потери российским войскам и сохранять инициативу на отдельных участках фронта. В мае соотношение освобожденных и утраченных территорий составило почти 100 квадратных километров в пользу Украины, а ущерб, нанесенный россии ударами в глубоком тылу, превысил 1 млрд долларов. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

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По словам Сырского, ситуация на фронте остается сложной и динамичной. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Несмотря на постоянное давление противника, Вооруженные Силы Украины продолжают стойко удерживать оборону, уничтожать оккупантов и наносить эффективные удары по врагу в его оперативной и стратегической глубине - подчеркнул Главнокомандующий.

Он отметил, что с начала года украинские военные освободили уже более 600 квадратных километров территории.

Сырский также сообщил, что в течение мая подразделения беспилотных систем поразили более 88 тысяч целей, а по оценкам Командования Сил беспилотных систем было обезврежено более 30,5 тысяч российских военнослужащих.

Отдельно он отметил работу средств Deep Strike, которые в мае поразили 111 объектов военно-промышленного комплекса, энергетической и топливной инфраструктуры россии.

Прямые и косвенные экономические убытки, нанесенные противнику в результате операций Deep Strike в мае, составили около 1,058 млрд долларов - отметил Сырский.

По его словам, в мае также впервые в рамках единого замысла была реализована серия успешных ударов по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса на территории москвы и московской области.

Главнокомандующий сообщил, что силы противовоздушной обороны в течение месяца уничтожили более 59 тысяч воздушных целей и отразили 25 ракетно-авиационных ударов противника.

В то же время Сырский подчеркнул, что Украина продолжает нуждаться в дополнительных современных системах ПВО и ракетах к ним.

Кроме того, Военно-Морские силы в мае провели около 1500 мероприятий по обеспечению безопасности гражданского судоходства, что позволило обеспечить проход 633 судов в порты Большой Одессы и реки Дунай.

По результатам ежемесячного итогового совещания Сырский определил задачи для всех составляющих Вооруженных сил Украины на ближайший период.

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