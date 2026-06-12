Лидеры G7 не будут принимать совместное коммюнике по Украине на саммите во Франции - Politico

Лидеры стран "Группы семи" на саммите во Франции откажутся от традиционного совместного итогового коммюнике. Вместо этого участники встречи планируют утвердить отдельные декларации по ряду направлений, в то время как вопросы войны в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и глобальной экономики будут изложены в заявлении французского председательства, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Саммит G7 состоится 15-17 июня во французском Эвиане. По данным издания, страны-участницы намерены сосредоточиться на принятии отдельных политических деклараций по критически важным полезным ископаемым, борьбе с онкологическими заболеваниями, безопасности детей в интернете, международной солидарности и инвестиционной политике.

В то же время наиболее чувствительные геополитические темы не станут частью единого совместного документа. Речь идет о российско-украинской войне, ситуации на Ближнем Востоке, блокировании Ормузского пролива и проблемах глобальных экономических дисбалансов.

Как отмечают в Politico, позиция по этим вопросам будет изложена отдельно от имени французского председательства. Подобный формат уже использовался во время саммита G7 в Канаде в прошлом году.

В Елисейском дворце заявили, что считают подготовку саммита успешной, в частности из-за запуска диалога между странами G7 и Китаем по проблемам глобальных экономических дисбалансов.

Накануне саммита президент Франции Эммануэль Макрон провел онлайн-переговоры с представителями стран G7 и ряда государств, не входящих в объединение. Среди участников встречи были канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Канады Марк Карни и вице-премьер Государственного совета Китая Чжан Гоцин.

По итогам переговоров стороны согласились продолжить обсуждение вопроса глобальных экономических дисбалансов на площадке G20 при поддержке Международного валютного фонда.

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