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Европейцы стремятся к поддержке Трампа на саммите G7 для мирных переговоров с Россией — Bloomberg

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Лидеры E3 предлагают прекращение огня и гарантии безопасности для Украины. На саммите G7 они будут просить Трампа поддержать новую инициативу переговоров.

Европейцы стремятся к поддержке Трампа на саммите G7 для мирных переговоров с Россией — Bloomberg

Европейские лидеры намерены использовать встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 во Франции на следующей неделе, чтобы убедить его поддержать планы по продвижению новых мирных переговоров между Россией и Украиной, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Великобритания, Франция и Германия считают, что импульс в войне сместился в сторону Украины, создавая возможности для переговоров, которые выйдут за рамки условий, возникших после саммита Трампа с главой кремля Владимиром Путиным на Аляске в прошлом году, сообщили источники.

Лидеры так называемых стран E3 хотят, чтобы Россия согласилась на немедленное прекращение огня с текущей линией фронта в качестве "отправной точки для переговоров" и надежные гарантии безопасности для Украины, включающие развертывание многонациональных сил. Они изложили эти предложения в совместном заявлении с Президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Лондоне в воскресенье.

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Путин ранее отказался от прекращения огня для проведения мирных переговоров и отверг присутствие европейских войск в Украине, указывает издание, выдвинув требования по Донбассу.

Критики идеи взаимодействия с Россией сейчас, включая некоторых чиновников из стран E3, говорят, что вряд ли все это изменится в ближайшее время.

Но E3 видит возможность отвоевать большую роль для Европы в формировании переговоров на фоне того, как переговоры под руководством США зашли в тупик, а Вашингтон сосредоточился на конфликте с Ираном. Они хотят, чтобы Трамп поддержал их предложения, чтобы усилить давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров, что могло бы привести к переговорам с участием официальных лиц из Европы, США, Украины и России уже в следующем месяце, сообщили источники.

Дополняется...

Юлия Шрамко

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