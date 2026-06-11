Мелони заявила, что ЕС должен найти посланника для переговоров с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европейский Союз назначить представителя для переговоров о мире с россией, тем самым выразив свою позицию в дискуссии о том, как взаимодействовать с главой кремля владимиром путиным, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Наша твердость в отношении россии не должна превратиться в дипломатическую слепоту или самоисключение. Европа должна совместно и прагматично рассмотреть, как взаимодействовать с москвой - сказала Мелони законодателям в Риме в четверг.

В запланированных выступлениях накануне саммитов G7 и европейских лидеров на следующей неделе Мелони подтвердила поддержку Италией Украины и заявила, что "ключевым является найти кого-то, кто может представлять европейские интересы за столом переговоров".

Своим заявлением премьер-министр Италии выступила за более широкое обсуждение после того, как ее исключили из встречи в Лондоне в прошлые выходные с так называемыми лидерами E3 – Киром Стармером из Великобритании, Эммануэлем Макроном из Франции и Фридрихом Мерцем из Германии, указывает издание.

"Настоящий вопрос не в том, кто является частью того или иного формата, а в том, что ни один формат на данный момент не имеет легитимности говорить от имени Европы полностью", – сказала Мелони. Сменяющийся спектр голосов не представляет Европу должным образом и порождает "только фрагментацию, путаницу, слабость", добавила она.

Мелони впервые заявила, что Европа должна разговаривать с россией, в начале этого года.

Мелони, чья правящая коалиция порой сталкивалась с вопросами поддержки Украины и того, должна ли Украина присоединяться к блоку, также заявила, что Италия будет продолжать "активно" поддерживать ее оборонную и энергетическую системы.

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