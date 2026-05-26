Еврокомиссия назвала условие для назначения посланника для переговоров с рф

В Еврокомиссии не видят готовности главы кремля владимира путина к миру для обсуждения назначения спецпосланника ЕС для переговоров с рф, о чем заявила во время брифинга во вторник представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет УНН.



Я не буду вдаваться в подробности обсуждений мирных переговоров и посланников. Вы слышали нас несколько раз. Мы не видим никаких сигналов от президента путина о подлинном желании мира, поэтому обсуждение посланников — иметь их было бы замечательно, когда настанет момент и когда мы увидим реальную готовность к миру со стороны россии — сказала представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на вопрос о том, обсуждали ли украинская и европейская стороны назначение специального посланника ЕС для представления ЕС на мирных переговорах или присоединение ЕС к этим мирным переговорам между Украиной и рф.

Вопрос возник на фоне визита главного переговорщика Украины на мирных переговорах, секретаря СНБО Рустема Умерова в Брюссель.

Представитель Еврокомиссии подтвердила этот визит и указала, что "вчера состоялась встреча главы кабинета президента фон дер Ляйен и господина Умерова, и это часть регулярных контактов, которые мы поддерживаем с Украиной на всех уровнях". "Конечно, речь идет и о сотрудничестве в области обороны", — добавила она.

