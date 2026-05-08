В ЕС поддержали идею единого представителя для контактов с рф, но напомнили о важном нюансе

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Еврокомиссия поддержала идею единого представителя для контактов с рф. Для начала диалога москва должна прекратить огонь и изменить свои действия.

Европейская комиссия заявила, что видит "смысл" в предложениях по созданию единого представителя ЕС для контактов с россией, однако подчеркнула, что москва пока не демонстрирует готовности к настоящим мирным переговорам. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Во время брифинга в Еврокомиссии спикер ЕК Арианна Подеста, комментируя последние заявления относительно возможного единого представителя ЕС для переговоров с рф, подчеркнула, что российские атаки по Украине свидетельствуют об отсутствии у кремля реального стремления к миру.

Авиаудары по Украине в очередной раз показывают, что россия не настроена серьезно, когда говорит о прекращении огня или мире

- заявила Подеста.

По ее словам, единственным путем к реальным переговорам является немедленное прекращение боевых действий и долгосрочное перемирие.

Единственный способ остановить человеческие страдания и создать пространство для содержательных мирных переговоров - это немедленно прекратить убийства и согласиться на долгосрочное прекращение огня

- подчеркнула спикер Еврокомиссии.

В то же время в ЕК признали, что идея единого представителя ЕС для коммуникации с россией имеет свои преимущества.

Мы видим смысл в том, чтобы был один человек, который будет говорить от имени всех 27 стран ЕС. Но сначала нужно увидеть готовность россии к серьезным мирным переговорам

- отметила Подеста.

В то же время спикер ЕС по внешнеполитическим вопросам Ануар Эль-Ануни заявил, что на данный момент москва лишь имитирует переговорный процесс.

Сначала нам нужно перевести россию из позиции, где она делает вид, что ведет переговоры, в позицию, где она реально ведет переговоры

- сказал он.

По словам спикера, действия кремля не свидетельствуют об изменении его целей в войне против Украины.

Мы видим, что москва не изменила ни своих целей, ни своих действий

- добавил Эль-Ануни.

