"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах

россия больше не пытается даже создавать иллюзию готовности к компромиссу в войне против Украины. На фоне атак по территории рф, ударов по НПЗ, паники вокруг 9 мая и противоречивых заявлений кремля все чаще звучат вопросы – начинает ли шататься система путина и возможен ли момент, когда российские элиты или общество начнут искать выход из войны.

Политолог Олег Лесной в интервью УНН объяснил, почему москва сейчас резко изменила риторику относительно переговоров, действительно ли путин боится потерять контроль над системой, почему удары по территории рф должны стать "хроническими", а также способны ли россияне на внутренний бунт.

россия перестала даже имитировать готовность к компромиссу

Последние заявления кремля, в частности помощника путина юрия ушакова о том, что переговоры возможны только после выхода ВСУ из Донбасса, Лесной называет показательными. По его словам, раньше москва хотя бы пыталась создавать видимость готовности к диалогу, опасаясь жестких санкций со стороны США. Однако сейчас ситуация изменилась.

Они максимально держали не инициативу, а имитацию того, что готовы общаться с США по поводу российско-украинской войны. Но сейчас они видят, что иранский кейс перебил внимание, деньги от нефти снова пошли, санкции не усиливаются, а наоборот где-то смягчаются. И риск получить серьезный удар от США сейчас для них минимален - объяснил политолог.

По его мнению, кремль снова вернулся к старой тактике – давить не на себя, а на Украину через Вашингтон.

Они думают, что проще всего – это снова надавить на Киев через Соединенные Штаты. Мол, видите, мы не идем на уступки, давите на Украину. Но тут они ошибаются. Не получилось раньше – не получится и сейчас - сказал Лесной.

В то же время он обращает внимание, что заявление ушакова фактически является пощечиной Дональду Трампу.

Ушаков сказал очень обидную вещь для Трампа. Потому что если переговоры возможны только после выхода Украины из Донбасса, то все, что было раньше – это вообще не переговоры. Это какая-то подготовка к подготовке. Они просто решили, что сейчас Трамп не будет болезненно реагировать на такие вещи - отметил эксперт.

кремль играет в "доброго и злого полицейского"

Отдельно Лесной прокомментировал противоречивые заявления кремля, когда одни представители власти говорят об ультиматумах, а другие – о готовности к переговорам даже с участием ЕС.

Это абсолютно нормальная для них история. Они так всегда играют – один добрый полицейский, второй злой. Это чекистская школа, она не меняется. Они раскладывают яйца в разные корзины - объяснил он.

По мнению политолога, заявления пескова о возможности переговоров с Европой связаны с попыткой снизить роль США в переговорном процессе.

Европейцы начали говорить, что Брюссель может быть одним из центров переговоров, если США отойдут в сторону. И кремль сразу начал играть в эту сторону. Это попытка снизить ставки США в этом процессе - считает он.

"правила игры в россии не изменились – их диктует один человек"

Комментируя материалы российских авторов о якобы кризисе внутри элит и непонимании "правил игры", Лесной заявил, что система путина остается стабильной.

Я не верю, что правила игры там изменились. Они остались такими же. Их диктует один человек – плюс несколько допущенных лиц. Другое дело, что внутри системы могут начинаться конфликты между различными силовыми группами - сказал он.

Политолог предполагает, что сейчас может усиливаться конфликт между ФСБ, ФСО и военными.

путин фактически окружил себя охраной. Он никого к себе не допускает. Из-за этого у ФСО сейчас растет влияние, так как именно они контролируют доступ к телу. Это не может нравиться другим силовикам. Так же есть армия, которая тоже имеет свои интересы. А еще есть бизнес, которому не нравится, что "пирог" становится меньше - объяснил эксперт.

Впрочем, по его словам, это еще не означает начало разрушения системы.

Авторитет путина, возможно, где-то пошатнулся. Но не настолько, чтобы система начала рушиться - подчеркнул он.

"Удары по НПЗ должны стать хроническими"

Лесной считает, что ключ к ослаблению россии – не одно масштабное событие, а системное давление в нескольких направлениях одновременно.

Все упирается в ситуацию на фронте. Если россия не сможет продвигаться, а Украина будет иметь успехи – это один из ключевых факторов. Но не менее важны системные удары по экономике - отметил он.

По словам политолога, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам уже имеют эффект, но этого недостаточно.

НПЗ надо выносить системно. Эти удары должны носить хронический характер. Потому что сейчас это пока больше политический и медийный удар, чем полноценный экономический - объяснил он.

Лесной обратил внимание, что даже российская пропаганда уже не может полностью скрывать последствия украинских атак.

москва уже не смогла это замолчать. путин был вынужден ежедневно слушать доклады о происходящем. А российские пропагандоны начали собирать деньги на восстановление инфраструктуры. И вся россия это увидела - сказал он.

"Черный лебедь для россии – это не одно событие"

Политолог считает ошибочным мнение, что российская система может пасть из-за одного крупного удара.

Моя теория "черного лебедя" заключается в том, что он не может быть один. Это будет совокупность факторов – фронт, экономика, недовольство населения, санкции, удары по инфраструктуре - объяснил Лесной.

В то же время он признает, что без полноценного санкционного давления США этот процесс будет очень медленным.

Проблема в том, что сейчас рассчитывать на максимальное давление со стороны США очень трудно - сказал он.

"россияне могут взбунтоваться только тогда, когда увидят слабого царя"

Отдельно Лесной прокомментировал возможность внутреннего социального взрыва в россии. Он не верит в классическую народную революцию, но допускает другой сценарий.

Такие процессы могут начаться только тогда, когда россияне увидят, что центр ослаб. Что царь шатается и уже не может наказывать. Только тогда они могут начать что-то делать - отметил он.

Политолог считает, что скорее всего двигателем кризиса станут не простые россияне, а элиты.

Я не верю в большой "русский бунт". Скорее это будут региональные или экономические элиты, которые поймут, что им выгоднее жить без москвы или без нынешней модели - сказал он.

"путину нужна хоть какая-то "победа""

По словам Лесного, стратегически ситуация для путина остается плохой, однако тактически он еще ищет возможность сохранить контроль.

У него сейчас есть одна задача – придумать победу и продать ее обществу. Например, сказать: "Мы освободили Донбасс, мы за это боролись". И потом через пропаганду это прокачать - объяснил политолог.

Впрочем, Украина, по его словам, не дает кремлю реализовать этот сценарий.

"путин – это война, а война – это путин. Он себя настолько привязал к этой войне, что без нее его система начинает терять смысл", – подытожил Лесной.

Лидеры ЕС готовят собственную инициативу для переговоров с путиным — FT